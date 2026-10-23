Recife sedia Festival Nacional de Jornalismo, com participação de repórter do Diario

Encontro reúne 15 palestrantes na quarta (28) no auditório da OAB-PE, das 13h às 20h, com participação de jornalistas premiados e consagrados, como Breno Pires, Basília Rodrigues e Francisco José, além de Felipe Resk como representante do Diario

Basília Rodrigues, atualmente no canal SBT News, participa da programação (Carlos Salles/ Divulgação)

O Recife receberá, pela primeira vez, o Festival Nacional de Jornalismo. Na próxima quarta-feira (28), quinze jornalistas destaques do cenário nacional estarão falando sobre comunicação para estudantes e profissionais da área. O evento, que terá a participação do Diario de Pernambuco, será no auditório da OAB-PE, das 13h às 20h, no centro da capital.

O objetivo é complementar a formação dos futuros profissionais com conhecimentos que o currículo acadêmico não contempla. Jornalistas consagrados, como o repórter especial do Diario Felipe Resk, e dirigentes de entidades de comunicação vão apresentar aos participantes caminhos para o futuro do Jornalismo no Brasil.

O jornalista do Diario é formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e trabalhou no Metrópoles e no Estadão. Ele é seis vezes campeão do Prêmio Estado de Jornalismo, além de ter sido finalista dos prêmios Vladimir Herzog e República.

“Reunimos ícones do Jornalismo, nomes de projeção no Brasil e no exterior, para compartilhar com estudantes universitários conhecimentos técnicos, éticos e comportamentais necessários na prática diária do Jornalismo”, explica a diretora do Festival, a jornalista Kátia Cubel.

Programação

A programação começa às 13h30, com o painel “O Papel do Jornalismo”, que contará com Breno Pires, da revista Piauí e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji); Carla Egydio, da Associação de Jornalismo Digital (Ajor); e Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta e do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.

Às 14h30, o painel “Os Desafios do Jornalismo em Pernambuco” apresentará aos estudantes experiências e perspectivas de profissionais que atuam na imprensa local. Participam Carol Santos, do Marco Zero; Leusa Santos, da Folha de Pernambuco; Laurindo Ferreira, do Sistema Jornal do Commercio; e Magno Martins, do Blog do Magno.

Conferência magna

Um dos destaques do Festival de Jornalismo Recife é a conferência magna, que será proferida pelo jornalista e repórter Francisco José, sobre "Jornalismo nas Linhas de Frente". Aos 82 anos, o repórter acumula experiência no telejornalismo: protagonizou 103 edições do Globo Repórter, revelou para o mundo as águas e as belezas do arquipélago de Fernando de Noronha e inseriu o tema ecologia na vida dos brasileiros, a partir de suas reportagens pelo mundo afora. Ele falará às 15h30, compartilhando experiências de sua trajetória profissional, marcada por coberturas de grande relevância, aproximando os estudantes dos bastidores e das exigências do trabalho de reportagem.

Às 16h30, o painel “O que o Mercado Espera de Você” abordará as competências e habilidades valorizadas na contratação de jornalistas. Participam Eduardo Scolese, da Folha de São Paulo; Eldo Gomes, do Blog do Eldo; e Felipe Resk, repórter especial do Diario de Pernambuco.

A precisão da informação e seus efeitos sobre a sociedade estarão em pauta às 17h20, no debate “Precisão da Informação e o Impacto na Sociedade”, com Basília Rodrigues, do SBT News, e Roberta Aureliano, da TV Guararapes. O encontro permitirá discutir critérios de apuração e os cuidados necessários para garantir a qualidade do trabalho jornalístico.

Às 18h10, os participantes assistem ao documentário "Escola Base – Um Repórter Enfrenta o Passado", que revisita um dos casos mais emblemáticos da imprensa brasileira e oferece uma oportunidade para refletir sobre apuração, ética e responsabilidade profissional.

Festival

As inscrições para participar do festival são gratuitas, porém limitadas. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no site http://www.festivaldejornalismorecife.com.br/.

O Festival de Jornalismo Recife tem patrocínio do Banco do Nordeste, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) e da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O evento conta com o apoio do Instituto Palavra Aberta, de Jornalistas & Cia, da RXZ e da OAB-PE.