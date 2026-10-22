REC’n’Play volta ao Recife Antigo com shows e encontros sobre tecnologia e criatividade em novembro

Sob o tema "O Futuro Nasce Aqui", a 8ª edição do REC'n'Play aposta em uma experiência imersiva e anuncia nomes de peso da comunicação e da cultura, como Déia Freitas, Caco Barcelos, Fabrício Carpinejar, Murilo Gun e Lenine

O festival REC'n'Play foi criado há 8 anos (Potter/Divulgação)

Entre os dias 11 e 14 de novembro, o Bairro do Recife se consolidará, mais uma vez, como foco da inovação no Brasil. O REC'n'Play 2026, realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, transformará a região histórica no maior campus urbano e gratuito de tecnologia, empreendedorismo e economia criativa do país. Guiada pelo tema "O Futuro Nasce Aqui", a 8ª edição do Festival convida para uma imersão nas tendências que estão moldando o amanhã.

Já consolidado como um dos principais eventos de inovação do Brasil, o REC'n'Play, consagrado como o "Carnaval do Conhecimento", destaca-se por ir além das tendências tecnológicas, conectando a transformação digital à economia criativa, aos novos modelos de negócios e às dinâmicas sociais.



Neste ano, a curadoria de conteúdo mergulha no comportamento da sociedade frente à revolução digital. Para trazer novas perspectivas ao debate, o Festival confirma a presença do renomado jornalista Caco Barcelos, do escritor e colunista Fabrício Carpinejar e da podcaster Déia Freitas, criadora do podcast mais escutado do Brasil, o “Não Inviabilize”. Ambos conduzirão reflexões instigantes sobre empatia, comunicação e os impactos reais da transformação digital nas conexões humanas.



Além do foco em tecnologia e negócios, a economia criativa continua sendo um pilar essencial. Para celebrar a identidade multicultural de Pernambuco, a programação contará com apresentações de peso, incluindo os cantores e compositores Lenine e Otto, as bandas Devotos e Cordel de Fogo Encantado e o comunicador e especialista em criatividade Murilo Gun.



A programação dinâmica do REC’n’Play está em constante evolução, com parte das atividades já disponíveis para os participantes organizarem suas agendas. A grade completa está disponível no site oficial do evento.



Arena de Negócios



Com o objetivo de gerar oportunidades reais de mercado, o REC’n’Play também promove a Arena de Negócios. O espaço será o ponto de conexão direta entre startups, empresas e investidores e toda a estrutura foi pensada para facilitar o networking por meio de dinâmicas práticas, como a Startup Expo (para demonstração de soluções) e as Rodadas de Negócios para prospecção de clientes.



A agenda inclui ainda o Roadshow de Investimentos, com a lista de startups selecionadas já disponível no site do evento, conectando empreendedores a fundos de mercado. É uma frente que estabelece o Festival também como um pólo prático de expansão para o ecossistema de inovação do Nordeste.

Na edição de 2025, o REC'n'Play reuniu mais de 80 mil inscritos, promoveu mais de mil atividades e contou com cerca de dois mil facilitadores de conteúdo.



O Ministério da Cultura apresenta o REC’n’Play 2026, festival realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, com comunicação desenvolvida pela Ampla e incentivo da Lei Rouanet. O festival conta com patrocínio de Serpro, MV, Algar, SENAC, SESC, SESI, AWS, Suape, Shopping Recife, Capgemini, Grupo Moura, Deloitte, Stellantis, Novotel, Canva, NTT DATA, Rede Muda Mundo, Uninassau, Exanet, Uniaeso e Moinho; além de CESAR como parceiro estratégico; Globo como parceiro de conteúdo; e Jalan como aplicativo oficial.

Serviço:

REC'n'Play 2026

Quando: 11 a 14 de novembro de 2026

Onde: Bairro do Recife - Recife/PE

Inscrições e Programação aqui



*Com informações da assessoria