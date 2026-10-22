Hospital da Restauração recruta voluntários para estudo de prevenção do AVC

Pesquisa acompanha pessoas de 50 a 75 anos e avalia se uma estratégia de prevenção pode reduzir o risco de doenças cerebrovasculares e declínio cognitivo

Faixada do Hospital da Restauração (HR), centro do Recife (Maurício Ferry/DP Fotos)

O Hospital da Restauração (HR) Governador Paulo Guerra, no Recife, está recrutando voluntários para participar de uma pesquisa nacional que busca avaliar estratégias para prevenir o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a demência.

O estudo PROMOTE está sendo realizado em hospitais de diferentes regiões do Brasil e prevê o acompanhamento dos participantes por alguns anos, contribuindo para a produção de evidências científicas sobre a prevenção dessas doenças.



Nesta etapa, o HR busca pessoas que atendam aos critérios estabelecidos pela pesquisa. Podem se candidatar voluntários que tenham entre 50 e 75 anos, não tenham pressão alta, não tenham diabetes e não tomem medicamentos para o colesterol. A participação depende da avaliação da equipe responsável e do cumprimento dos demais critérios previstos no protocolo do estudo.



O estudo tem como objetivo avaliar se o uso de uma única pílula com medicamentos em baixa dose para controle da pressão arterial e do colesterol, associado ou não à adoção de hábitos de vida saudáveis, pode reduzir o risco de AVC e demência em pessoas com idade entre 50 e 75 anos.



Os interessados em participar podem entrar em contato com a equipe de pesquisa do Hospital da Restauração através do telefone/Whatsapp (81) 98259-9688 e/ou e-mail [email protected].



O acompanhamento será feito através do Ambulatório do HR, localizado no Hospital Geral de Areias. Além de Pernambuco, o recrutamento e o acompanhamento ocorrem em 14 Centros de AVC distribuídos por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Acre.



Para a coordenadora da Unidade de AVC do Hospital da Restauração, a médica neurologista Ana Dolores Nascimento, a pesquisa é fundamental para o tratamento dos pacientes com AVC. “Esse estudo fortalece a linha de cuidado do AVC em Pernambuco, qualifica a assistência aos pacientes e permite os avanços no tratamento dos pacientes com AVC no Brasil e no mundo todo”, explica a médica que também coordena a Linha de Cuidados em Neurologia da Secretaria de Saúde de Pernambuco.



Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do HR

De acordo com a assessoria de comunicação do HR, a Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Hospital registrou uma redução de 3% no número de pacientes atendidos com suspeita da doença, entre janeiro e setembro de 2026. No mesmo período, aumentou em 9,7% o número de pacientes tratados na fase aguda.

A Unidade de AVC do HR foi premiada internacionalmente - com status Gold - pelos bons resultados apresentados no tratamento dos pacientes. A premiação foi concedida pela Iniciativa Angels, que ajuda hospitais do mundo todo a se tornarem preparados para os atendimentos do AVC agudo. O HR foi um dos 25 hospitais premiados do Brasil - sendo um dos três públicos com administração do Estado.



Pernambuco conta atualmente com cinco unidades de referência para tratamento do AVC isquêmico: Hospital da Restauração, no Recife; Hospital Pelópidas Silveira, na BR 232, no Curado (Recife); Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada; Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru; e Hospital Regional de Palmares, em Palmares. A Unidade de AVC do HR funciona na Emergência Clínica, com equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos.

PESQUISA

O estudo PROMOTE é conduzido pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), e pretende ampliar o conhecimento sobre medidas preventivas capazes de reduzir o risco dessas condições, que representam importantes desafios para a saúde pública. O acompanhamento dos voluntários ao longo dos anos permitirá avaliar os resultados da estratégia investigada.



