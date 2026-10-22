Justiça suspende decisão de afastamento de dois professores da UFPE

Os docentes foram aprovados por meio de cotas, mas a Justiça havia retirado a nomeação dos servidores

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (Divulgação/UFPE)

Dois professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tiveram as nomeações reestabelecidas por decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª região. Na ocasião, a Justiça suspendeu a decisão inicial de afastar os docentes, que haviam sido aprovados por meio da política de cotas.

A Procuradoria Federal da UFPE e a Procuradoria Regional Federal da 5ª Região alcançaram a reversão do processo judicial que havia afastado Allison Ruan de Morais Silva e Rafaela Niels da Silva, ambos aprovados no concurso público da UFPE para o cargos de docente.

No dia 4 de setembro, a Justiça reestabeleceu a nomeação de Allison Ruan, aprovado para o cargo de docente do Magistério Superior, no Departamento de Engenharia Química. A decisão é válida até o julgamento definitivo do recurso impetrado pela candidata que havia ficado em primeiro lugar no concurso.

A outra decisão foi deferida, no dia 15 de outubro, e atendeu o pedido da UFPE para suspender a eficácia executiva da sentença que havia afastado Rafaela Niels da Silva, determinando o seu retorno imediato ao cargo de professora do Magistério Superior na Área de Saúde da Mulher, no Centro Acadêmico do Agreste.

A decisão buscou evitar o prejuízo ao serviço público (aulas e tutorias desatendidas), tendo em vista que a impetrante da ação que afastou Rafaela declarou, nos autos, que só exercerá o cargo no caso de confirmação da sentença pelo TRF-5.

Relembre os casos

Allison Ruan havia sido aprovado pela reserva de vagas destinada a candidatos negros no concurso da UFPE para o Departamento de Engenharia Química. O professor chegou a dar aula durante 6 meses, porém, foi afastado após outra candidata, que passou em primeiro lugar na ampla concorrência, entrar com uma ação que suspendeu a nomeação de Allison.

A vaga para o Departamento de Engenharia Química era apenas uma, que ficou em disputa pelo candidatos. Allison esteve entre os 13 candidatos aprovados dentro das vagas reservadas a candidatos negros, representando 25% das vagas totais, que era 52. A candidata que ficou em 1º lugar na ampla concorrência entrou na Justiça de Alagoas, que, na primeira instância, chegou a suspender a nomeação de Allison, mas o relator do caso no TRF-5 reverteu a decisão e nomeou Allison novamente.

O julgamento definitivo, que ainda será marcado, do recurso impetrado pela candidata que havia ficado em primeiro lugar no concurso pode reverter a situação de Allison no cargo.

Já a professora Rafaela Niels, após um mês de empossada, teve sua nomeação revogada após a Justiça alegar que a vaga para o departamento de Medicina da Mulher da instituição é destinada para candidatura de ampla concorrência, não no sistema de cotas, como foi registrado no ato da inscrição.

A Justiça, entretanto, atendeu o pedido da UFPE que suspendeu a eficácia executiva da sentença que afastou a docente Rafaela Niels da Silva até o julgamento do reexame necessário pelo TRF-5, determinando o seu retorno.