UPE elege José Roberto Cavalcanti como reitor para o quadriênio 2027-2030

Chapa única recebeu 88,5% dos votos; Mônica Pontes foi eleita vice-reitora. Nova gestão começa em 2 de janeiro de 2027

UPE elege José Roberto de Souza Cavalcanti como Reitor e Mônica Pontes como Vice-Reitora para o quadriênio 2027-2030 com 88,5% dos votos (Foto: Divulgação)

A Universidade de Pernambuco (UPE) elegeu, nesta sexta-feira (16), o professor José Roberto de Souza Cavalcanti como reitor e a professora Mônica Maria de Albuquerque Pontes como vice-reitora para o quadriênio 2027-2030.

A chapa única, intitulada “UPE Integrada é Forte”, recebeu 88,5% dos votos válidos computados no resultado geral, enquanto os votos em branco representaram 11,5%. A nova gestão assume em 2 de janeiro de 2027.

A votação foi realizada on-line durante dois dias, com a participação de estudantes, professores e técnicos-administrativos. Entre os estudantes, a chapa obteve 84,8% dos votos, contra 15,2% de votos em branco. No segmento técnico-administrativo, recebeu 91,5%, enquanto os votos em branco somaram 8,5%. Entre os docentes, foram 89,3% para a chapa e 10,7% de votos em branco.

Atual vice-reitor da UPE, José Roberto Cavalcanti ocupa o cargo no período de 2023 a 2026. Professor da instituição desde 1984, atua na Escola Politécnica de Pernambuco (Poli/UPE), onde também foi diretor por dois mandatos, entre 2014 e 2022, e vice-diretor de 2010 a 2014.

Cavalcanti é graduado em Engenharia Civil pela UPE e em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de mestre em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP). Ele também recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela UPE.

A vice-reitora eleita, Mônica Pontes, é professora da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) desde 1995 e ocupa o cargo de pró-reitora de Administração e Finanças desde 2024. Ela foi diretora da FOP entre 2017 e 2021 e vice-diretora entre 2013 e 2017.

Graduada em Odontologia pela UFPE, Mônica é mestre e doutora em Dentística pela UPE, além de especialista em Dentística e Endodontia.

Propostas para a gestão

Entre as diretrizes apresentadas pela chapa para o próximo quadriênio estão o aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão, o incentivo à inovação, a ampliação das políticas de inclusão e permanência estudantil e a modernização da infraestrutura universitária.

A proposta também prevê a integração entre os campi e as unidades de educação e saúde, o aperfeiçoamento da gestão administrativa, a ampliação da transparência e o uso de ferramentas digitais nos processos institucionais. O plano inclui ainda o fortalecimento da assistência à saúde e da participação da comunidade acadêmica nas decisões da universidade.

Após o resultado, Cavalcanti afirmou que pretende conduzir a gestão de forma coletiva. “Serão quatro anos de muito trabalho, estruturado de forma coletiva e democrática, para continuarmos avançando como uma das principais universidades do Brasil”, declarou.

Mônica Pontes também destacou a participação da comunidade universitária e defendeu a continuidade dos projetos apresentados pela chapa. Segundo ela, a gestão pretende contar com a colaboração de estudantes, técnicos-administrativos e docentes para executar as propostas.