Novo presidente da Academia de Engenharia do estado defende investimentos em ferrovias e metrô

Maurício Pina toma posse em dezembro e critica abandono das ferrovias no Nordeste; engenheiro também defende investimentos no metrô do Recife e soluções para alagamentos

Maurício Pina, presidente da Academia Pernambucana de Engenharia (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

“A infraestrutura de transporte leva progresso, desenvolvimento econômico e social para o estado.” A avaliação do engenheiro civil Maurício Pina, eleito presidente da Academia Pernambucana de Engenharia (Apeeng) para o triênio 2026-2028, foi feita durante uma visita ao Diario de Pernambuco nesta terça-feira (20). A posse da nova diretoria será realizada em 17 de dezembro, às 19h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Pina também defende mais investimentos no metrô do Recife, que está em processo de concessão à iniciativa privada, e soluções de drenagem para reduzir os alagamentos que comprometem o trânsito na capital pernambucana.

O presidente eleito critica o abandono da malha ferroviária de cargas no Nordeste e defende investimentos em infraestrutura para reduzir as desigualdades regionais.

Ao falar sobre a Transnordestina, o engenheiro criticou os entraves à implantação da ferrovia e a falta de investimentos na malha ferroviária regional. Para ele, a avaliação de projetos de transporte deve considerar o retorno financeiro, além dos benefícios sociais e econômicos para a população.

A nova diretoria da Apeeng terá ainda Romilde Almeida de Oliveira como primeiro vice-presidente; Lourdes Florêncio, como segunda vice-presidente; e Alexandre Gusmão, como terceiro vice-presidente.

