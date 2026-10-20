Protesto bloqueia trânsito após ônibus ser incendiado no Ibura, no Recife

Manifestação ocorreu no cruzamento das avenidas Dois Rios e Dom Hélder Câmara, próximo à linha do trem

Protesto no Ibura afeta trânsito após ônibus ser incendiado (Foto: Reprodução/Instragram)

Um protesto bloqueou o trânsito no bairro do Ibura de Baixo, na Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (18). Durante a manifestação, um ônibus foi incendiado no cruzamento entre as avenidas Dois Rios e Dom Hélder Câmara, nas proximidades da linha do trem.

A ocorrência provocou a interdição da via e deixou o trânsito intenso na região, afetando moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, o ônibus incendiado fazia a linha 4133 – Três Carneiros/Cais de Santa Rita. O veículo, de número 222, pertence à empresa Metropolitana. O Consórcio informou que está "apurando a ocorrência junto aos órgãos competentes e mantém contato com a operadora para obter mais detalhes." Além disso, repudiou a ação.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do protesto nem sobre feridos. O Corpo de Bombeiros ainda não informou se está atuando na ocorrência. Em imagens que circulam nas redes sociais não é possível ver autoridades no local.

Ônibus incendiados



A Região Metropolitana do Recife registrou pelo menos quatro incêndios contra ônibus em 2026. O último ocorreu em 19 de setembro, quando um coletivo da linha Barro/Prazeres foi incendiado na BR-101, no Ibura. Passageiros e motorista conseguiram sair antes do início das chamas, sem feridos.

Os outros casos ocorreram em abril, no Ibura; em maio, na Iputinga; e em setembro, em Olinda, onde criminosos fizeram um motorista refém, atiraram contra o ônibus e atearam fogo ao veículo. O profissional sofreu queimaduras no rosto, nos cabelos e em uma das mãos.

Segundo a Polícia Militar, o incêndio mais recente teria sido provocado por traficantes para simular um protesto após a morte de um jovem da comunidade. No início de setembro, a Polícia Civil informou que investigava três ocorrências de incêndio ou tentativa de incêndio contra coletivos.