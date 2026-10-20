Soldado desaparecido no Recife: veja o que se sabe sobre Pedro Bezerra

Confira a linha do tempo sobre o caso e os demais detalhes a seguir

Por volta da meia-noite do sábado (17), Gabriel foi visto pela última vez quando se dirigia ao seu posto no 7º Depósito de Suprimento, base militar onde ficam armazenados suprimentos, munições e armas. (Reprodução/Google Street View e Reprodução/Redes Sociais)

Desde o último sábado (17), o soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, está desaparecido. Familiares e amigos seguem em busca do paradeiro do jovem. Pedro teria fugido do 7º Depósito de Suprimento, localizado no bairro do Cabanga, no Recife, durante a madrugada, levando um fuzil calibre 7,62 mm e 20 munições.

Confira a linha do tempo do caso a seguir:

Quinta-feira (15) e sexta-feira (16)

O jovem saiu de casa na quinta-feira (15) para se apresentar ao serviço militar de 24 horas, com início na sexta-feira (16).

Sábado (17)

Por volta da meia-noite do sábado (17), Gabriel foi visto pela última vez quando se dirigia ao seu posto no 7º Depósito de Suprimento, base militar onde ficam armazenados suprimentos, munições e armas, de onde teria fugido. A família só foi comunicada sobre o ocorrido às 8h da manhã.

Domingo (18)

A partir desse momento, foi iniciada uma operação conjunta entre o Comando Militar do Nordeste e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para a realização de diligências.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que está apoiando o Exército Brasileiro nas buscas. Já a Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência de desaparecimento, e as investigações seguem pela Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, do DHPP.

Nas redes sociais, circularam imagens indicando que soldados do Exército teriam ido, na noite do domingo (18), ao bairro de Pau Amarelo, em Paulista. O advogado da família afirmou que o local é onde fica a casa da avó do soldado, com quem ele morava.

A Justiça Militar da União (JMU) decretou a prisão preventiva do soldado por furto qualificado. A decisão foi proferida pela juíza Maria do Socorro Leal.

Segunda-feira (19)

O Comando Militar do Nordeste divulgou uma nota oficial sobre o caso, informando que o rapaz "evadiu-se do 7º Depósito de Suprimento" e afirmando que "foram adotadas as providências administrativas e legais cabíveis, incluindo a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM), destinado à apuração das circunstâncias do fato e de eventuais responsabilidades penais". Leia a nota completa aqui.

Ainda na segunda-feira (19), uma jovem foi presa preventivamente após confessar ter ajudado o soldado na fuga do aquartelamento. No âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM) e por determinação da Justiça Militar da União, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, além do mandado de prisão preventiva da suspeita. Conforme o Comando Militar do Nordeste, ela confirmou ter estado com o militar após a saída do quartel.

Terça-feira (20)

Nesta terça-feira (20), o advogado da família, Jairo Santos, divulgou uma carta aberta cobrando maiores explicações sobre o caso. O documento faz uma série de exigências e levanta questionamentos sobre o paradeiro do soldado e o silêncio em torno das investigações.

Além disso, foi solicitado ao Exército que sejam intensificados os esforços nas buscas por Pedro, assegurando a preservação integral dos elementos de prova. Segundo a publicação, o soldado tinha "uma trajetória disciplinada, sem registros que desabonem sua conduta. A promoção estava prevista para os próximos dias. Um jovem com uma carreira promissora e uma família à sua espera".

A carta também apela por um esclarecimento detalhado das circunstâncias do desaparecimento, solicitando a criação de um canal permanente de comunicação com a família e sua representação jurídica. Ao final, o texto pede a não propagação de acusações sem fundamento, que podem prejudicar o andamento das investigações. Leia a carta aberta na íntegra aqui.