Exército prende mulher que confessou ter ajudado soldado a fugir

Pedro Bezerra de 20 anos teria fugido do 7º Depósito de Suprimento no último sábado (17), com um fuzil calibre 7,62 e de 20 munições

Pedro Gabriel está desaparecido desde sábado (17). Paradeiro do jovem é desconhecido. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Uma jovem foi presa preventivamente após confessar ter ajudado o soldado Pedro Bezerra durante a fuga do 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, no Recife. Segundo o Comando Militar do Nordeste, ela teria estado com o militar após a evasão do aquartelamento. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (19).

Pedro Bezerra, de 20 anos, teria fugido do 7º Depósito de Suprimento durante a madrugada do sábado (17), levando um fuzil calibre 7,62 mm e 20 munições. O local da prisão, o nome e a idade da jovem não foram divulgados.

Ainda de acordo com nota enviada à imprensa, no domingo (18) foi iniciada uma ação integrada entre o Comando Militar do Nordeste e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para a realização de diligências.

Na segunda-feira (19), no contexto do Inquérito Policial Militar (IPM) e por determinação da Justiça Militar da União, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, além da prisão preventiva da jovem. Conforme o Comando Militar do Nordeste, ela confessou ter ajudado o soldado em sua fuga e afirmou ter estado com ele após a saída do quartel.

“O Comando Militar do Nordeste está empenhado na localização do militar e na recuperação do material, em conjunto com os Órgãos de Segurança Pública, sempre respeitando o princípio da legalidade”, diz o documento.