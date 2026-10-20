Carta aberta é divulgada cobrando explicações do desaparecimento do soldado do Exército

Pedro Gabriel está desaparecido desde sábado (17). Paradeiro do jovem é desconhecido (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma carta aberta à sociedade e ao Exército Brasileiro foi divulgada nas redes sociais do advogado do soldado, Jario Santos, nesta terça-feira (20), exigindo maiores explicações sobre o caso envolvendo Pedro Gabriel, de 20 anos. O jovem militar sumiu na madrugada do último sábado (17) e, até o momento, não foi encontrado.

O documento faz uma série de exigências e levanta questionamentos sobre o paradeiro do soldado e o silêncio das investigações. Além disso, foi solicitado ao Exército que seja intensificado os esforços nas buscas por Pedro, assegurando a preservação integral dos elementos de prova.

Na publicação, há uma cronologia de Pedro Gabriel. Lá é mostrado que o jovem teria saído de casa na quinta-feira (15), para se apresentar ao serviço militar de 24 horas, com inicío na sexta-feira (16). Às 00h, Gabriel é visto pela última vez, quando se dirigia ao seu posto. Apenas de 8h da manhã do sábado (17), a família é comunicada.

Junto com o desaparecimento, constata-se a ausência de um fuzil calibre 7,62 e de 20 munições.

Ainda segundo a postagem, o soldado teria "uma trajetória disciplinada, sem registros que desabonem sua conduta. A promoção estava prevista para os próximos dias. Um jovem com uma carreira promissora e uma família à sua espera".

A carta também apela para um maior esclarecimento das cirscunstâncias do desaparacimento, solicitando um canal permanente de comunicação com a família e sua representação jurídica.

No final das exigências, a carta faz um pedido para a não propagação de acusações sem fundamentos, pois podem atrapalhar o curso das investigações.

Relembre o caso

Um jovem soldado, chamado Pedro Gabriel, de 20 anos, teria desaparecido do 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, no Recife, durante a madrugada, levando um fuzil calibre 7,62 mm e 20 munições. Até o momento, o paradeiro de Gabriel e do armamento é desconhecido.

De acordo com o advogado da vítima, Jario Santos, não existe nenhuma testemunha ocular, vídeos ou qualquer outra informação que esclareça o paradeiro do militar. Ele também não teria sido visto por ninguém nos momentos anteriores ao ocorrido.

Até o momento da divulgação desta matéria, não houve atualizações do caso.

Em nota a Polícia Militar de Pernambuco informou que está apoiando o Exército Brasileiro nas buscas. Já a Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência de desaparecimento de um homem de 20 anos e a investigação segue pela Delegacia de Pessoa Desaparecida do DHPP.

Leia a carta aberta na íntegra:



"Saiu de casa para servir. Não voltou. Na quinta-feira, 15 de outubro de 2026, Gabriel saiu de casa para se apresentar ao serviço militar de 24 horas, iniciado na sexta-feira (16). Seria mais um plantão de rotina.

Com apenas 20 anos de idade e 1 ano e 7 meses de serviço no Exército Brasileiro, alcançou o 1º lugar no curso de formação de cabos. Uma trajetória disciplinada, sem qualquer registro que desabone sua conduta, com promoção prevista para os próximos dias. Um jovem com uma carreira promissora e uma família à sua espera.



Sábado, 17 de outubro. Algo aconteceu, mas ninguém explicou o quê. À meia-noite, Gabriel foi visto pela última vez quando se dirigia ao seu posto. Junto ao seu desaparecimento, constatou-se a ausência de um fuzil calibre 7,62 e de 20 munições. A família só foi avisada oito horas após esse último registro.

As perguntas se acumulam: quando, exatamente, sua ausência foi percebida? Que providências foram tomadas de imediato? Gabriel deixou o quartel? Se sim, por onde e como? Há imagens de câmeras, testemunhas ou registros de entrada e saída de pessoas e armamentos naquela madrugada? Houve participação de terceiros? Ele pode ter sido vítima de algum crime? Ou Gabriel sequer chegou a deixar a unidade militar?

Não afirmamos que nenhuma dessas hipóteses seja verdadeira. Afirmamos que, até agora, a família não recebeu nenhum elemento concreto que permita entender o que aconteceu com seu filho.

Não há um canal efetivo de comunicação com os responsáveis pela apuração. Não sabemos quais diligências foram feitas nem se houve avanços nas buscas.

O sigilo da investigação não pode significar o abandono da família.

Não estamos aqui para acusar ninguém antes da apuração dos fatos. Estamos aqui para encontrar Pedro Gabriel, preservar sua vida e conhecer a verdade.

Ao Exército Brasileiro, pedimos que: intensifique todos os esforços de busca; assegure a preservação integral dos elementos de prova; esclareça as circunstâncias do desaparecimento; estabeleça, de imediato, um canal permanente de comunicação com a família e sua representação jurídica.

Qualquer informação, por menor que pareça, pode ser decisiva. Pedimos que não sejam divulgadas especulações ou acusações sem fundamento, em respeito à família e à própria investigação.

Gabriel saiu de casa para servir ao Brasil. Agora, sua família pede que o Brasil ajude a encontrá-lo."