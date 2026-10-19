Homem tira a roupa ao ameaçar servidora durante atendimento na Corregedoria da SDS-PE

Segundo a Corregedoria, o homem se despiu após ser informado de que uma denúncia já estava registrada no sistema

Prédio da Corregedoria da SDS-PE, no Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 31 anos precisou ser contido e conduzido ao Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano após ameaçar uma funcionária e retirar as próprias roupas dentro da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), no bairro Boa Vista, no Recife. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (19).

De acordo com a pasta, o homem compareceu à Ouvidoria para apresentar duas denúncias. Durante o atendimento, foi constatado que uma delas já estava registrada no sistema.

Ao ser informado de que não seria possível fazer um novo registro da mesma ocorrência, ele teria alterado o tom de voz, proferido palavras de baixo calão e passado a apresentar comportamento considerado hostil e ameaçador.

A SDS-PE informou que, diante da situação e do risco à integridade física das pessoas presentes, um policial militar realizou a contenção do homem. Ainda segundo a secretaria, diante de sinais de possível surto psicótico, ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, para observação e reavaliação médica.

A ocorrência foi registrada na Central de Plantões da Capital para a adoção das medidas cabíveis. A SDS-PE pontuou que os fatos serão apurados em relação a possíveis práticas de ameaça, desacato e ato obsceno.

