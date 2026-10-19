Bombeiros resgatam jacaré em Petrolina, no Sertão de Pernambuco
Animal apareceu em uma área residencial na noite deste sábado (17). Após o resgate ele foi devolvido ao habitat natural
Publicado: 19/10/2026 às 14:33
Animal foi resgato e devolvido à natureaza (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) realizou o resgate, neste sábado (17), de um jacaré de grande porte. O animal estava em frente à porta de uma residência, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
De acordo com a corporação, eles foram acionados para a ocorrência no sábado (17). "Uma equipe foi enviada, o animal foi capturado e, como estava saudável, foi devolvido ao seu habitat natural".
Um vídeo publicado nas redes sociais registra a atuação dos militares durante a operação para capturar o animal com segurança.
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Nas imagens é possível ver o trabalho da equipe para conter o jacaré. A presença do animal em uma área residencial vem chamando atenção. Em setembro deste ano um jacaré foi visto nas imagens de uma câmera de segurança circulando pelas ruas de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.