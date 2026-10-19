Governo Federal anuncia ampliação na cobertura de telefonia móvel em BRs em Pernambuco 

Segundo o Governo Federal, as BRs-101, 232 e 116 terão cobertura integral de telefonia móvel em trechos que cortam Pernambuco; taxa de cobertura de Serviço Móvel Pessoal, com tecnologia 4G, no estado é de 60,3%

A ampliação da cobertura móvel nos trechos previstos em Pernambuco permitirá uma melhora nas condições de comunicação ao longo das BR’s -101, 232 e 116 (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

O Governo Federal anunciou que os trechos em Pernambuco das BRs-101, 232 e 116, onde cerca de 150 mil veículos passam diariamente, irão receber uma ampliação da cobertura de telefonia móvel ao longo de 828,9 quilômetros das rodovias.

Essa ampliação, segundo o Governo Federal, será contemplada pela Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada na quinta-feira (15). A meta da iniciativa é ampliar a cobertura de telefonia móvel nas rodovias federais do país, passando dos atuais 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros com sinal.

De acordo com Relatório de Análise do Governo Federal, que utiliza dados coletados em 2025, a taxa de cobertura de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com tecnologia 4G, era de 60,3% em rodovias federais e estaduais em Pernambuco.

Conforme o Governo Federal, a ampliação da cobertura móvel nos trechos previstos permitirá uma melhora nas condições de comunicação ao longo das BRs-101, 232 e 116, consideradas importantes corredores logísticos para Pernambuco e para o Brasil.

Essa ampliação, que será conduzida em conjunto pelos Ministérios das Comunicações e dos Transportes, contribuirá para a segurança de quem trafega pela região e para as atividades de transporte e logística.

Além disso, a iniciativa busca fortalecer a segurança viária, melhorar as condições de comunicação para motoristas e passageiros e ampliar o acesso à internet móvel ao longo dos corredores rodoviários.

Em todo o país, a Política Nacional de Conectividade em Rodovias prevê ampliar a cobertura em 72,3 mil quilômetros de estradas federais e estaduais, com metas anuais de expansão.

Somente no próximo ano, a previsão é conectar 16 mil quilômetros de rodovias federais, incluindo toda a BR-101, que possui aproximadamente 4,8 mil quilômetros de extensão.

O compartilhamento obrigatório, conhecido como itinerância ou roaming, permitirá que usuários utilizem o sinal 4G ou 5G de outra operadora nos trechos em que a empresa contratada não tenha cobertura, conforme as regras aplicáveis. A medida também alcançará rodovias estaduais.

A estimativa do Ministério das Comunicações é elevar de 36,6% para 58,9% a cobertura disponível ao consumidor nas rodovias federais. Em termos de extensão territorial, a cobertura prevista passa de 27,2 mil para 44,1 mil quilômetros.