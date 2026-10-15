Acidente entre caminhão e ônibus deixa ao menos nove feridos em Paulista

Acidente aconteceu nas proximidades do Terminal Pelópidas Silveira, na tarde desta quinta-feira (15). Coletivo tombou após a colisão

Caminhão invade PE-15 e atinge ônibus em Paulista; ao menos nove pessoas ficam feridas (Foto: @cuca.drone)

Ao menos nove pessoas ficaram feridas após um caminhão atingir um ônibus na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta quinta-feira (15). Com o impacto da colisão, o coletivo tombou na rodovia, nas proximidades do Terminal Integrado Pelópidas Silveira.

O acidente aconteceu por volta das 15h e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Para atender as vítimas, o Samu enviou sete ambulâncias ao local.

Segundo testemunhas, o ônibus transportava funcionários de uma fábrica de automóveis quando foi atingido pelo caminhão.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo de carga saiu de uma rua transversal e avançou para cruzar a PE-15. A manobra fez outros motoristas pararem na pista. Em seguida, o caminhão atingiu o ônibus que trafegava no sentido contrário.

Registros feitos após a colisão mostram o coletivo tombado na rodovia. Algumas das pessoas feridas ficaram sentadas no canteiro central, ao lado do ônibus, enquanto aguardavam o atendimento das equipes de emergência.