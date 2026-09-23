Ex-produtor Harvey Weinstein pega 15 anos de prisão por agressão sexual
Ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, de 74 anos, já cumpriu mais de seis anos de prisão
Publicado: 23/09/2026 às 13:30
O fundador dos estúdios Miramax, de 74 anos, havia sido condenado em 2020 a 23 anos de prisão por agredir sexualmente a produtora Miriam Haley duas décadas atrás. (Kena Betancur/POOL/AFP)
O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado, nesta quarta-feira (23), a 15 anos de prisão em Nova York, após o novo julgamento pelo caso de agressão sexual contra uma ex-assistente de produção.
O fundador dos estúdios Miramax, de 74 anos, havia sido condenado em 2020 a 23 anos de prisão por agredir sexualmente a produtora Miriam Haley duas décadas atrás. Um tribunal de apelação anulou essa sentença em 2024 por questões processuais, e ele foi novamente declarado culpado em junho do ano passado.