Ex-produtor Harvey Weinstein pega 15 anos de prisão por agressão sexual

Ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, de 74 anos, já cumpriu mais de seis anos de prisão

O fundador dos estúdios Miramax, de 74 anos, havia sido condenado em 2020 a 23 anos de prisão por agredir sexualmente a produtora Miriam Haley duas décadas atrás. (Kena Betancur/POOL/AFP)

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado, nesta quarta-feira (23), a 15 anos de prisão em Nova York, após o novo julgamento pelo caso de agressão sexual contra uma ex-assistente de produção.

O fundador dos estúdios Miramax, de 74 anos, havia sido condenado em 2020 a 23 anos de prisão por agredir sexualmente a produtora Miriam Haley duas décadas atrás. Um tribunal de apelação anulou essa sentença em 2024 por questões processuais, e ele foi novamente declarado culpado em junho do ano passado.