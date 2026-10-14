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Papa Leão 14 apresenta evolução ‘normal’ após cirurgia para retirar tumor, diz Vaticano

Pontífice de 71 anos também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória

AFP

Publicado: 14/10/2026 às 11:49

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Papa Leão 14/Foto: Andreas Solaro/AFP

Papa Leão 14 (Foto: Andreas Solaro/AFP)

O papa Leão 14 apresenta uma "evolução pós-operatória normal", um dia após a retirada de um tumor maligno do pulmão, e os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (14).

O pontífice, de 71 anos, também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória, segundo o comunicado, que cita os médicos de Leão XIV.

papa leão 14 , Tumor , vaticano
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