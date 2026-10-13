Governo de Pernambuco entrega quatro poços para ampliar abastecimento de água nos morros da Zona Norte

Presente na cerimônia de entrega, governadora Raquel Lyra salientou que investimento no fornecimento de água em todo o estado deve ser marca de sua gestão

Entrega contou com a presença da governadora Raquel Lyra (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento (SRHS), entregou, nesta terça-feira (13), quatro novos poços que vão integrar a rede de abastecimento de água para atender o bairro do Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife. A cerimônia de entrega contou com a participação da governadora Raquel Lyra, da vice-governadora Priscila Krause, além do secretário da SRHS, Almir Cirilo.

A iniciativa contou com um investimento de R$ 13,3 milhões da gestão estadual e vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas na localidade. De acordo com a governadora, o sistema de poços implementado vai garantir ao Alto José Bonifácio o fornecimento de água diário, com metade do bairro tendo fornecimento garantido durante 12 horas, enquanto a outra metade recebe nas 12 horas restantes do dia.

Raquel citou ainda outras obras semelhantes realizadas em morros próximos como Alto do Deodato, Morro da Conceição e Alto José do Pinho. “A gente tem quatro poços que foram perfurados, instalados e agora entregues à população. Uma troca de 60 quilômetros de rede de distribuição de água e uma certeza só: o povo vai ser mais feliz onde vive e a gente não pode aceitar que no século 21, em 2026, a população não tenha direito à água na torneira”, disse.

A mandatária reforçou que pretende ser reconhecida como a “governadora das águas”, em função dos investimentos para ampliar o fornecimento de água no estado. “A gente conseguiu garantir R$ 8 bilhões de investimento antes de anunciar a concessão dos serviços parciais da Compesa. Com a concessão, elevamos para R$ 30 bilhões de investimento. Estamos trabalhando em todas as frentes, pequenas cidades, grandes comunidades, pequenas comunidades rurais e em comunidades que são cidades, como aquelas no Recife e na Região Metropolitana”, afirmou.

Almir Cirilo afirmou que a necessidade do investimento foi identificada no início da gestão de Raquel, após uma caminhada ao lado da governadora e da vice-governadora por morros da Zona Norte. “Muita coisa foi feita e o que estamos vendo é um retrato da conclusão parcial dessas ações. A região do Alto José Bonifácio vai ter água todo dia, isso é algo que praticamente não existia nas áreas periféricas elevadas na cidade de Recife. Isso é fruto do trabalho”, disse.

Para o diretor-presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, o principal trunfo da obra é a garantia do fornecimento contínuo à população. “É uma região que convivia com rodízio médio de um para três, ou seja, um dia com água e três ou quatro sem água. Após essa grande entrega que estamos fazendo, uma bateria de quatro poços artesianos, mais todo o sistema adutor elevatório, toda essa região vai passar a receber água diariamente”, afirmou.

