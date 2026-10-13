Pernambuco tem quase 52 mil animais domésticos cadastrados em sistema do Governo Federal

Segundo o Governo Federal, Pernambuco tem 30.781 cães e 21.203 gatos cadastrados no SinPatinhas, sistema que quantifica e monitora a política nacional de manejo populacional ético de animais domésticos

Cadastro de animais é feito pela internet com login do Gov.br. (Foto: Lobosfera Mundo Canino/ Divulgação)

Um levantamento do Governo Federal aponta que Pernambuco tem 51.984 animais domésticos presentes no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), plataforma que permite medir e monitorar a implementação do Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos (ProPatinhas) em todo país.

Segundo o levantamento do Governo Federal, que compilou dados até 10 de setembro, existem 30.781 cães e 21.203 gatos em Pernambuco cadastrados na plataforma. Desse quantitativo, 2,7 mil cachorros e 1.213 felinos são microchipados, enquanto 9.577 cães e 14.703 gatos foram castrados.

Com relação ao número de tutores, Pernambuco conta atualmente com 42.214 cadastrados.

Ainda segundo o poder público federal, o SinPatinhas é utilizada desde outubro do ano passado como ferramenta de execução, monitoramento, controle e prestação de contas de instrumentos de transferências voluntárias do Governo Federal destinados às ações do ProPatinhas, como a microchipagem e a esterilização cirúrgica de cães e gatos.

Esse cadastro também permite quantificar e controlar as ações nacionais com maior organização das informações, planejamento de políticas públicas e promoção da transparência nas atividades voltadas à proteção animal.

Números em todo país

Ainda conforme o levantamento, a plataforma já alcançou a marca de 1,8 milhão de cadastros de animais domésticos em todo o Brasil. Desse quantitativo, mais de 1 milhão são cães e 743.367 são gatos.

Entre os estados com mais animais registrados no SinPatinhas, São Paulo lidera com 538.059 animais domésticos cadastrados, seguido por Rio de Janeiro (175.656) e Paraná (166.271). Fechando o top 5, aparecem Minas Gerais (122.289) e Rio Grande do Sul (91.800).

Com relação aos dados de procedimentos de castração e microchipagem de animais domésticos, que passaram a ser contabilizados pelo SinPatinhas a partir de outubro de 2025, 114.228 felinos e 131.632 caninos passaram por esses procedimentos no ProPatinhas até setembro deste ano, totalizando 245.860 animais.

Outras funcionalidades do SinPatinhas

Além de contabilizar o quantitativo de animais e o número de procedimentos feitos, o SinPatinhas ajuda a fiscalizar instituições que recebem recursos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), como contratos de repasse, termos de colaboração, transferências especiais e execução dos recursos.

Atualmente, 14 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e 29 municípios registram na plataforma a execução dos procedimentos de microchipagem e esterilização cirúrgica de cães e gatos previstos em seus respectivos planos de trabalho.

Como se cadastrar no SinPatinhas

Para os tutores que queiram se cadastrar no SinPatinhas, basta fazer login com a conta Gov.br na página do sistema da plataforma. Dentro do site, os dados do responsável são preenchidos de forma automática, necessitando apenas inserir as informações do animal.

Ao final do cadastro, é gerada uma carteirinha digital com QR Code, que pode ser fixada na coleira e facilita a identificação e devolução do animal em caso de perda.

Uma novidade do SinPatinhas é a criação de um perfil específico para protetores independentes de animais, com a inclusão de um campo de autodeclaração e identificação visual na plataforma.

Essa proposta, segundo o Governo Federal, busca identificar os protetores independentes cadastrados no SinPatinhas, conhecer a quantidade de animais sob sua responsabilidade e acompanhar a evolução desses registros por meio de um histórico temporal de declarações.

Essas informações podem auxiliar no planejamento das ações de manejo populacional, no direcionamento de recursos públicos e na formulação de políticas voltadas a esse público.

Vale ressaltar que a plataforma do SinPatinhas pode ser utilizada por pessoas físicas, pessoas jurídicas, médicos veterinários, clínicas e hospitais veterinários, organizações da sociedade civil, protetores independentes e entes federativos, conforme as regras do programa.