Prefeitura de Goiana abre seleção com salários de até R$ 8,9 mil; inscrições começam na quarta (14)

Seleção pública simplificada oferece 166 vagas imediatas e 85 para cadastro de reserva, em 26 funções de níveis médio, técnico e superior

Prefeitura de Goiana divulgou edital de seleção simplificada (Reprodução/Google Street View)

A Prefeitura de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, abriu uma seleção pública simplificada com 166 vagas imediatas e 85 para cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 1.621 a R$ 8.926,43. As inscrições começam na próxima quarta-feira (14) e seguem até 17 de novembro de 2026.

De acordo com a Prefeitura, o Edital nº 002/2026 prevê contratações temporárias para atender a necessidades de excepcional interesse público. As oportunidades estão distribuídas em 26 funções de níveis médio, técnico e superior, com jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas semanais.

Entre as funções oferecidas estão condutor socorrista, motorista, entrevistador, técnico em edificações, assistente social, psicólogo, pedagogo, nutricionista e médico veterinário. O processo seletivo terá etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, com avaliação de títulos, formação educacional e experiência profissional.

Não haverá prova objetiva. O resultado preliminar está previsto para 10 de dezembro de 2026, enquanto o resultado definitivo deve ser divulgado em 18 de dezembro.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas pela Área do Candidato no site do Instituto IGEDUC, responsável pela organização da seleção. O edital completo, com os requisitos para cada função, os critérios de avaliação e o cronograma, pode ser consultado no portal da banca organizadora.