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Carro invade praça após colisão em Paulista, no Grande Recife

O acidente aconteceu na noite deste sábado (10) e não deixou vítimas

Giovanna Lacerda

Publicado: 11/10/2026 às 11:43

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Carro que invadiu a Praça Emílio Russel, em Paulista/Reprodução/Redes Sociais

Carro que invadiu a Praça Emílio Russel, em Paulista (Reprodução/Redes Sociais)

Um carro colidiu com outro automóvel e invadiu a Praça Emílio Russel, no bairro de Maranguape 1, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na noite deste sábado (10).

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura do Paulista, através da Central Operacional de Trânsito, a condutora saía da Rua Campo de Pouso quando perdeu o controle do veículo e acessou a Avenida Brasil, colidindo com outro automóvel.

Após a colisão, o carro foi em direção à praça, atingindo um banco de cimento e a grade do espaço.

O acidente não deixou feridos, causando apenas danos aos automóveis e ao parque. A motorista não apresentava sinais de embriaguez.

acidente , carro , Colisão , condutor , moto , Paulista , PE
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