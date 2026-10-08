Juiz é encontrado morto dentro de veículo em chamas no interior de SP
O caso foi registrado como morte suspeita, com localização e apreensão do veículo pelo 1º Distrito Policial do município
Publicado: 08/10/2026 às 11:59
Gustavo de Castro Campos atuava na comarca de Mococa do TJ-SP, no interior de SP (GUSTAVODECASTROCAMPOS/ INSTAGRAM)
O corpo do juiz Gustavo de Castro Campos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi encontrado carbonizado no banco do motorista de seu carro em chamas, na noite de quarta-feira (7), na zona rural de São João da Boa Vista (SP).
As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter o incêndio na Estrada da Fazenda Aliança e encontraram a vítima, de 45 anos, no interior do veículo.
A Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local para dar início aos levantamentos.
O caso foi registrado como morte suspeita, com localização e apreensão do veículo pelo 1º Distrito Policial do município.
A apuração será conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista, que já solicitou os exames periciais cabíveis, incluindo a perícia necroscópica.
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