Aeronave da Polícia Militar cai em Minas Gerais; três pessoas morrem

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça preta nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.

Foi o segundo caso de queda de avião no estado nesta sexta-feira (9) (Reprodução/Redes sociais)

Uma aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais caiu na tarde desta sexta-feira, 9, nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga, localizado em Santana do Paraíso, no Vale do Aço de Minas Gerais. De acordo com a PM, três pessoas morreram. Até o momento não foram divulgadas as identidades das vítimas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça preta nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.

A Polícia Militar de Minas Gerais vai conceder uma coletiva de imprensa às 18h30 para apresentar mais detalhes sobre o acidente e os envolvidos.

Segundo acidente aéreo em MG

Mais cedo, um piloto morreu carbonizado na queda uma aeronave na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.

O avião de pequeno porte caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô.

O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino a cidade de Juatuba, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. Ele faria um pouso e retornaria para Belo Horizonte.