Ex-servente e motorista do TJPE, advogado disputa vaga de desembargador

Eliel Gomes começou a carreira como servente em uma empresa terceirizada que prestava serviços ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Depois, trabalhou como motorista de um desembargador e se formou em Direito

Eliel Gomes foi o candidato mais votado na cota racial na eleição da OAB-PE para a lista sêxtupla de concorrentes a uma vaga de desembargador do TJPE (Foto: Divulgação)

Ex-servente e motorista do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o hoje advogado Eliel Gomes está concorrendo a uma vaga de desembargador da mesma Corte pelo dispositivo do Quinto Constitucional, como representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE). Ele recebeu pouco mais de 2 mil votos dos colegas para integrar a chamada lista sêxtupla.



Eliel conta que, filho de empregada doméstica, iniciou sua vida profissional trabalhando como servente em uma empresa terceirizada que prestava serviços ao Tribunal. Em seguida se tornou coordenador e, posteriormente, foi contratado como motorista de um desembargador.



O contato com a Justiça o fez desejar ingressar pelo Direito, retomou os estudos e formou-se na Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco (Sopece) e, há 11 anos, atua como advogado. Na eleição para a escolha dos seis nomes que concorreram a uma vaga de desembargador, Gomes ficou em primeiro na cota racial. A disputa, agora, é para entrar na lista tríplice – que será escolhida através de votação de todos os outros magistrados que compõem o pleno do TJPE.



“A voz da advocacia falou alto porque, dentro da cota racial, tive o maior número de votos desde que ela foi criada. Foi uma votação expressiva que mostra a importância da pluralidade no Tribunal”, explica o candidato. Segundo ele, nenhum negro, oriundo da OAB-PE, foi escolhido para compor a listra tríplice até hoje.



“É muito importante para o estado e para o país que ocupemos o lugar mais alto da Corte. O Tribunal precisa ter essa diversidade e essa pluralidade”, avalia Gomes – se mostrando confiante com a votação no Pleno.

O Quinto Constitucional prevê que, a cada cinco desembargadores de tribunais oriundos da magistratura, haverá um representante da OAB e/ou do Ministério Público. No caso do TJPE, para formação da lista sêxtupla, os próprios colegas votam diretamente. Formada a lista, o Tribunal escolhe três nomes que serão enviados à governadora Raquel Lyra para definir o último nome.