Feriado de Nossa Senhora Aparecida tem programação de procissões e missas em Pernambuco
Paróquias do Recife, Região Metropolitana e Zona da Mata promovem missas e procissões em solenidade de Nossa Senhora Aparecida
Publicado: 09/10/2026 às 17:53
Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, em Olinda (Foto: Google/Streetview)
O feriado nacional de Nossa Senhora Conceição Aparecida, no dia 12 de outubro, celebra a padroeira oficial do Brasil. O Dia das Crianças também é comemorado na data.
As paróquias do Recife, da Região Metropolitana e da Zona da Mata lançaram suas programações de missas e procissões para o dia do feriado. O momento reunirá fiéis, atividades religiosas e culturais para comemorar o dia nacional de Nossa Senhora.
Programação das missas e procissões no feriado do dia 12:
Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt
(bairro de Ouro Preto, Olinda)
Solenidade de Nossa Senhora Aparecida
Missa Solene - 9h
Escolinha de Maria, Apóstolas de Maria e Pioneiros do Schoenstatt
Capela Nossa Senhora Aparecida - Bairro do Jordão Baixo, Recife
17h - Santo Terço
18h - Procissão saindo da Igreja Matriz de Cristo Redentor
19h - Celebração eucarística
Festa de Nossa Senhora Aparecida Janga
9h - Missa com Padre Josias Barbosa na Paróquia Nossa Senhora da Ajuda (Olinda)
16h30 - Procissão saindo da Paróquia Nossa Senhora do Ó em carreata para a Igreja Matriz, com missa do Padre José Gustavo Nascimento da Silva no encerramento.
Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Ipsep
5h — Santa missa presidida pelo Padre José Amaro Neto.
6h — Café da manhã paroquial.
7h — Santa Missa presidida pelo Padre Adilson, Arautos do Evangelho.
9h — Santa Missa presidida pelo Padre João Carlos Magalhães, com
bênção às crianças.
12h — Santa Missa presidida pelo Padre Kaio Duarte.
15h — Santa Missa presidida pelo Padre Charles Araújo.
16h30 — Grande procissão pelas ruas do bairro.
18h — Santa Missa de encerramento da festa de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida 2026, presidida por Dom Josivaldo Bezerra,
bispo auxiliar da arquidiocese de Olinda e Recife.
20h — Programação Cultural.
Santuário Nossa Senhora Aparecida (Juçaral)
4h30 – Caminhada da Fé, saindo do Sítio Jaboatãozinho.
7h – Cerimônia de Bênção do novo Manto de Nossa Senhora.
8h – Café partilhado.
Durante todo o dia – Praça de alimentação e feira de artesanato.
9h – Adoração ao Santíssimo Sacramento e Terço Mariano.
10h – Santa Missa Solene.
Presidente: Dom Fernando Saburido (Arcebispo Emérito - Filho da Terra).
12h – Almoço (vendas).
13h30 – Caminho de Maria (subida à Pedra do Arroz rezando com Nossa Senhora).
15h30 – Concentração e Procissão pelas ruas de Juçaral.
17h30 – Santa Missa da Chegada. Presidente: Padre Taciano Nascimento.
19h – Show Católico.
Festa de Nossa Senhora Aparecida Bela Vista – Vitória de Santo Antão
05h – Alvorada Festiva
06h – Saída dos Romeiros da Capela de São Pedro com destino a nossa Matriz
07h – Santa Missa/ Padre Antônio Rendon, OMI | Bênção: Romeiros
10h – Santa Missa Solene/ Dom Josivaldo Bezerra | Bênção: Crianças
16h – Santa Missa/ Padre Herbesson Luiz, OMI
17h – Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida seguida de Bênção do Santíssimo Sacramento/ Atração Externa – Beto e Companhia
Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Parque Capibaribe (São Lourenço da Mata)
7h - Celebração eucarística presidida pelo Padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata
10h - Celebração eucarística presidida pelo Padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)
18h - Celebração eucarística presidida pelo Padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife
Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe
Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Vila Rica (Jaboatão dos Guararapes)
9h - Missa
15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos
Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística
História do feriado
O dia 12 de outubro celebra a data em que a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. Em 1917, três pescadores, às margens do Rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, em São Paulo, encontraram o corpo de uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição.
Os homens buscavam pescar peixes para o então governador da capitania, o Conde de Assumar. Conseguiram, entretanto, achar o corpo da santa e, posteriormente, a cabeça da imagem. Segundo a tradição, a pesca teria sido abundante após o encontro.
Com o passar dos anos, a história teria sido passada entre os moradores da região, atingindo peregrinos de diferentes partes do território nacional. A devoção levou à construção de alguns templos dedicados à Nossa Senhora. O atual Santuário Nacional de Aparecida se tornou um dos principais destinos de peregrinação católica do país.
Séculos depois, o papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida como a padroeira principal do Brasil, em 1930. Já em 1953, durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a celebração foi oficialmente fixada no dia 12 de outubro. Em 1980, o então presidente João Figueiredo estabeleceu a lei nº 6.802, que tornou o dia feriado nacional.