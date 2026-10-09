Feriado de Nossa Senhora Aparecida tem programação de procissões e missas em Pernambuco

Paróquias do Recife, Região Metropolitana e Zona da Mata promovem missas e procissões em solenidade de Nossa Senhora Aparecida

Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, em Olinda (Foto: Google/Streetview)

O feriado nacional de Nossa Senhora Conceição Aparecida, no dia 12 de outubro, celebra a padroeira oficial do Brasil. O Dia das Crianças também é comemorado na data.

As paróquias do Recife, da Região Metropolitana e da Zona da Mata lançaram suas programações de missas e procissões para o dia do feriado. O momento reunirá fiéis, atividades religiosas e culturais para comemorar o dia nacional de Nossa Senhora.

Programação das missas e procissões no feriado do dia 12:

Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt

(bairro de Ouro Preto, Olinda)

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida

Missa Solene - 9h

Escolinha de Maria, Apóstolas de Maria e Pioneiros do Schoenstatt

Capela Nossa Senhora Aparecida - Bairro do Jordão Baixo, Recife

17h - Santo Terço

18h - Procissão saindo da Igreja Matriz de Cristo Redentor

19h - Celebração eucarística

Festa de Nossa Senhora Aparecida Janga

9h - Missa com Padre Josias Barbosa na Paróquia Nossa Senhora da Ajuda (Olinda)

16h30 - Procissão saindo da Paróquia Nossa Senhora do Ó em carreata para a Igreja Matriz, com missa do Padre José Gustavo Nascimento da Silva no encerramento.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Ipsep

5h — Santa missa presidida pelo Padre José Amaro Neto.

6h — Café da manhã paroquial.

7h — Santa Missa presidida pelo Padre Adilson, Arautos do Evangelho.

9h — Santa Missa presidida pelo Padre João Carlos Magalhães, com

bênção às crianças.

12h — Santa Missa presidida pelo Padre Kaio Duarte.

15h — Santa Missa presidida pelo Padre Charles Araújo.

16h30 — Grande procissão pelas ruas do bairro.

18h — Santa Missa de encerramento da festa de Nossa Senhora da

Conceição Aparecida 2026, presidida por Dom Josivaldo Bezerra,

bispo auxiliar da arquidiocese de Olinda e Recife.

20h — Programação Cultural.



Santuário Nossa Senhora Aparecida (Juçaral)

4h30 – Caminhada da Fé, saindo do Sítio Jaboatãozinho.

7h – Cerimônia de Bênção do novo Manto de Nossa Senhora.

8h – Café partilhado.

Durante todo o dia – Praça de alimentação e feira de artesanato.

9h – Adoração ao Santíssimo Sacramento e Terço Mariano.

10h – Santa Missa Solene.

Presidente: Dom Fernando Saburido (Arcebispo Emérito - Filho da Terra).

12h – Almoço (vendas).

13h30 – Caminho de Maria (subida à Pedra do Arroz rezando com Nossa Senhora).

15h30 – Concentração e Procissão pelas ruas de Juçaral.

17h30 – Santa Missa da Chegada. Presidente: Padre Taciano Nascimento.

19h – Show Católico.



Festa de Nossa Senhora Aparecida Bela Vista – Vitória de Santo Antão

05h – Alvorada Festiva

06h – Saída dos Romeiros da Capela de São Pedro com destino a nossa Matriz

07h – Santa Missa/ Padre Antônio Rendon, OMI | Bênção: Romeiros

10h – Santa Missa Solene/ Dom Josivaldo Bezerra | Bênção: Crianças

16h – Santa Missa/ Padre Herbesson Luiz, OMI

17h – Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida seguida de Bênção do Santíssimo Sacramento/ Atração Externa – Beto e Companhia

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Parque Capibaribe (São Lourenço da Mata)

7h - Celebração eucarística presidida pelo Padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata

10h - Celebração eucarística presidida pelo Padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)

18h - Celebração eucarística presidida pelo Padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife

Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida

Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Vila Rica (Jaboatão dos Guararapes)

9h - Missa

15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos

Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística

História do feriado

O dia 12 de outubro celebra a data em que a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. Em 1917, três pescadores, às margens do Rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, em São Paulo, encontraram o corpo de uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Os homens buscavam pescar peixes para o então governador da capitania, o Conde de Assumar. Conseguiram, entretanto, achar o corpo da santa e, posteriormente, a cabeça da imagem. Segundo a tradição, a pesca teria sido abundante após o encontro.

Com o passar dos anos, a história teria sido passada entre os moradores da região, atingindo peregrinos de diferentes partes do território nacional. A devoção levou à construção de alguns templos dedicados à Nossa Senhora. O atual Santuário Nacional de Aparecida se tornou um dos principais destinos de peregrinação católica do país.

Séculos depois, o papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida como a padroeira principal do Brasil, em 1930. Já em 1953, durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a celebração foi oficialmente fixada no dia 12 de outubro. Em 1980, o então presidente João Figueiredo estabeleceu a lei nº 6.802, que tornou o dia feriado nacional.