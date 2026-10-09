Comerciante é morto enquanto fechava estabelecimento nos Torrões, no Recife

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (8), na Comunidade de Roda de Fogo, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um comerciante de 46 anos, identificado como Evandro Dias Ribeiro da Silva, morreu após ser baleado na Rua Luiz da Câmara Cascudo, na Comunidade de Roda de Fogo, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, na noite desta quinta-feira (8).

De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima fechava seu frigorífico quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido por populares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco e do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local do crime para realizar os primeiros levantamentos. O corpo de Evandro foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado, está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“A vítima, um homem de 46 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos”, afirmou a corporação.

Ainda segundo a PCPE, um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

