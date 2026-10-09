'É um estelionatário', desabafa Diego Souza sobre Mancuso em caso de licença de técnico

O ex-jogador, atualmente treinando o Joinville, Diego Souza confirmou, nesta quinta (9), que foi vítima do esquema de venda de licenças falsas de técnico oferecidas pelo ex-volante argentino Mancuso

Diego Souza, ex-jogador e treinador do Joinville (NETO CAJAÍBA/JEC)

Diego Souza comentou o caso que envolve o cancelamento de seu registro como treinador no BID da CBF. O ex-atleta afirma ter sido vítima de um esquema de venda de licenças falsas atribuídas à Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA), oferecidas pelo ex-volante argentino Alejandro Mancuso. Em coletiva nesta quinta-feira (8), o treinador do Joinville desabafou sobre sua situação e disparou contra o argentino.

"É uma situação que eu realmente fui vítima. Você vê quantas pessoas foram vítimas do Mancuso. Na época eu estava me sentindo privilegiado em ter uma licença terminando de jogar futebol. Mancuso é um cara que jogou em seleção argentina e tinha relação com todos, mas acabou fazendo uma 'fiasqueira' dessas com tantas pessoas que acreditaram nele. A gente sabe que ele fez de má-fé, é um estelionatário", afirmou.

O ex-jogador também comentou o cancelamento de seu registro na CBF. A entidade retirou o nome do treinador do BID após o caso vir à tona. Diego comanda o Joinville e estreou à frente da equipe no fim de agosto.

"Eu mesmo mandei um e-mail para a CBF dizendo tudo o que aconteceu agora, pedindo para que tirassem a minha licença deste registro, pois poderia ter alguma fraude. Fui o primeiro a comunicar a CBF, tentei fazer tudo o mais claro possível. Não sei o que vai acontecer no futuro. Meus advogados já estão tomando conta disso tudo, vou processar civilmente, criminalmente e vou sem dúvida nenhuma me defender do que possa vir", disse.

Diego não foi o único ex-jogador citado no caso. Segundo a reportagem da jornalista Joanna de Assis, do portal UOL, que revelou o esquema, Dejan Petkovic, Diego Lugano, Felipe Melo, Luiz Gustavo, Roberto Carlos, Thiago Silva, Alex de Souza, Paulinho e Paolo Guerrero também aparecem entre os nomes que negociaram licenças com Mancuso.

Parte dos envolvidos afirmou acreditar que os certificados eram legítimos, enquanto outros reconheceram ter aceitado a proposta pela facilidade de obter a documentação. A promessa era de que as licenças permitiriam trabalhar como técnico sem passar pelo processo tradicional de formação. O valor cobrado era de R$ 100 mil pelo conjunto de certificados.

A Associação de Técnicos do Futebol Argentino negou ter emitido os documentos e afirmou que Mancuso nunca fez parte da entidade. A CBF também encaminhou o caso à Comissão de Ética e à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para apurar as responsabilidades. Além disso, a entidade fez um levantamento dos treinadores que atuam no Brasil com apenas a licença argentina e pediu o endosso da Conmebol.

Apesar do cancelamento, o Joinville informou ao ge que Diego poderá continuar trabalhando com o elenco nos treinamentos. Enquanto não regularizar sua situação, porém, não poderá assinar a súmula das partidas como técnico. O auxiliar Rafael Bahia deve ocupar essa função nos jogos.