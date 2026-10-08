Detran-PE suspende serviços digitais até o feriado de 12 de outubro, a partir desta sexta

Indisponibilidade começa às 21h desta sexta-feira (9) e deve durar até a manhã da terça (13); órgão não esclareceu se os prazos de serviços e obrigações serão alterados

Teste de direção no Detran-PE (Foto: Divulgação/Detran-PE)

Motoristas e proprietários de veículos em Pernambuco terão de antecipar consultas, pagamentos e outros procedimentos que dependam dos canais digitais do Detran-PE. O site e o aplicativo do órgão ficarão indisponíveis por 83 horas, entre as 21h desta sexta-feira (9) e as 8h da terça-feira (13), em razão de uma atualização dos sistemas.

A interrupção, prevista para durar 83 horas, foi anunciada pelo departamento como parte de uma atualização programada dos sistemas. O Detran-PE não especificou quais serviços serão atingidos.

A recomendação é antecipar consultas e procedimentos que dependam dos canais digitais. Já os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que tenham exames práticos marcados não precisarão alterar a programação, já que, segundo o Detran-PE, as provas agendadas serão realizadas normalmente.

A suspensão anunciada para outubro difere de interrupções anteriores divulgadas pelo departamento, que ocorreram no período de transição entre os anos e estiveram associadas à preparação dos sistemas para o calendário seguinte.