Embarcação tombou nesta terça-feira (6), no Litoral Norte de Pernambuco; relatos sobre passageiros embriagados ainda não foram confirmados oficialmente

Jangada lotada vira na praia de Maria Farinha, em Paulista (Reprodução/Redes Sociais)

Uma jangada com passageiros virou na praia de Maria Farinha, em Paulista, no Litoral Norte de Pernambuco, nesta terça-feira (6). Imagens gravadas por populares mostram a embarcação tombada no mar e outros barqueiros tentando retirá-la do local.

Durante a tentativa de resgate, barqueiros que estavam nas proximidades utilizaram cordas para ajudar a desvirar a jangada.

Segundo relatos repassados por populares, os passageiros estariam embriagados e concentrados em um dos lados da embarcação. A informação não foi confirmada oficialmente e não há, até o momento, detalhes sobre feridos.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, mas a corporação informou que não foi acionada para atender à ocorrência.

Orientações para segurança no mar

O caso chama atenção para cuidados recomendados pela Marinha do Brasil durante a operação de embarcações. Entre as orientações de segurança estão o respeito à capacidade máxima de passageiros, a disponibilidade de coletes salva-vidas para todos a bordo e a condução da embarcação por pessoa habilitada.

A Marinha também orienta que o responsável pela embarcação esteja atento às condições de navegação e evite o consumo de bebidas alcoólicas durante a condução. A recomendação é que, em caso de consumo de álcool, o comando seja passado a uma pessoa habilitada.

As orientações também incluem a manutenção preventiva da embarcação e a verificação das condições dos equipamentos de salvatagem antes da saída. Durante a navegação, a recomendação é manter velocidade compatível com as condições do local, evitar manobras que possam comprometer a estabilidade e manter distância segura de praias e banhistas.

As recomendações fazem parte das orientações de segurança da navegação divulgadas pela Marinha do Brasil.

