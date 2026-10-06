Chuva fraca a moderada deve atingir Região Metropolitana e Zona da Mata nesta terça-feira (6)

Segundo a Apac, também há previsão de chuva fraca no Agreste; Sertão e Fernando de Noronha não devem registrar precipitações

Teremos chuva fraca a moderada nesta terça-feira (6) (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica possibilidade de chuva fraca a moderada nesta terça-feira (6) em áreas da Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul.

No Agreste, a previsão é de chuva fraca. Já no Sertão de Pernambuco e em Fernando de Noronha, não há previsão de precipitação para o dia.



A tendência de chuva deve diminuir ao longo da semana. A partir da quarta-feira (7), a Apac prevê apenas chuva fraca na Zona da Mata Norte, Região Metropolitana e Zona da Mata Sul, enquanto as demais regiões devem permanecer sem chuva.



Umidade

A Apac também emitiu um aviso de baixa umidade para as regiões do São Francisco e do Sertão pernambucano. Segundo a previsão, os índices de umidade relativa do ar devem variar entre 15% e 20% nesta terça-feira (6).



Diante das condições, a recomendação é que a população beba bastante água, evite aglomerações em ambientes fechados, não pratique exercícios físicos entre 10h e 17h e mantenha os ambientes umidificados.







