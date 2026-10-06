Prefeitura de Olinda promove ação do Outubro Rosa com mutirão de citologia

Programação será realizada na próxima quinta-feira (8), na Policlínica Martagão Gesteira, em Salgadinho, com serviços gratuitos de prevenção e cuidados com a saúde da mulher

Programação ocorre nesta quinta na Policlínica Martagão Gesteira (Foto: Prefeitura de Olinda/ Divulgação)

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Saúde, realiza na próxima quinta-feira (8) uma ação especial em alusão ao Outubro Rosa. A programação começa às 8h, na Policlínica Martagão Gesteira, localizada na Avenida Professor Andrade Bezerra, nº 2036, no bairro de Salgadinho (perto do Centro de Convenções de Pernambuco).

O Outubro Rosa é uma campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde da mulher. Entre os serviços oferecidos está um mutirão de citologia, além de atividades de orientação e prevenção. A programação também contará com palestras sobre os cuidados com a saúde da mulher e a importância do acompanhamento regular.



Durante a ação, também serão realizados serviços como aferição da pressão arterial e teste de glicemia. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a cuidados básicos de saúde e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.