Banhistas capturam peixe com as mãos em Boa Viagem; biólogo vê risco à fauna marinha

Animal, que aparenta ser da espécie cioba, foi cercado na faixa de areia; biólogo alerta que a aproximação pode ser busca por alimento e critica o manuseio por leigos

Vídeo mostra pessoas capturando peixe com as mãos na Praia de Boa Viagem (Reprodução/Instagram)

Um vídeo publicado neste sábado (3) nas redes sociais mostra frequentadores da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, entrando no mar para capturar um peixe com as mãos. Inicialmente, os banhistas acreditaram que o animal fosse um tubarão, mas a espécie aparenta ser uma cioba, pertencente à família Lutjanus analis.

Nas imagens, um grupo entra na água e forma um círculo para cercar o peixe. Algumas pessoas chegam a tentar segurá-lo usando uma camisa. Embora o animal tenha conseguido escapar no primeiro momento, acabou capturado logo em seguida.











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O fato chamou a atenção porque a espécie é encontrada normalmente em áreas próximas a recifes. O biólogo e mestre em Biologia Animal Leandro Alberto analisou as imagens e afirmou que o animal pode ter chegado à região em busca de alimento. "Pela imagem, percebo que pode ser uma cioba. Está muito parecido com uma cioba. É um peixe recifal, que costuma ficar no mar aberto, perto dos arrecifes", explicou em entrevista ao Diario.

Segundo o especialista, um caso isolado não indica necessariamente uma alteração ambiental, mas a movimentação pode estar relacionada à busca por comida ou a variações nas condições marítimas.

Cercar e tocar em animais marinhos é prejudicial aos animais e a população

Leandro também alertou para os perigos do comportamento dos banhistas ao encontrarem animais marinhos na praia, ressaltando que a tentativa de capturar ou tocar na fauna representa riscos tanto para os bichos quanto para as pessoas.

"O que chama muita atenção é que, agora, as pessoas estão com um comportamento de fazer manejo de animais que elas não sabem e não conhecem a identidade nem a espécie", diz.

De acordo com o especialista, o desconhecimento da população sobre como manejar a fauna marinha é um dos principais problemas, além do perigo de afogamento quando as pessoas entram no mar de forma imprudente para perseguir animais.

Segundo fato em menos de uma semana

O especialista citou ainda um episódio recente na Praia do Cupe, no Litoral Sul de Pernambuco, envolvendo um peixe-boi-marinho. Para ele, a prática de cercar, tocar ou tentar fotografar animais marinhos pode causar prejuízos aos animais e às pessoas.

"As pessoas vão lá, tiram foto, abraçam. Aparece um animal marinho e elas já vão em cima. Isso pode trazer muitos prejuízos", afirmou Leandro, reforçando que o contato sem conhecimento técnico também traz riscos à saúde humana, afirmando que a população evite o manuseio desses animais.



A reportagem entrou em contato com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para solicitar orientações oficiais à população e saber quais medidas devem ser adotadas nesses casos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.