Professora pernambucana cria simulação de urna eletrônica e ensina alunos da EJA a votar

Ação pedagógica na Escola Municipal Santo Otacílio, em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, transformou a insegurança dos estudantes em um momento de aprendizado prático

Ação pedagógica na Escola Municipal Santo Otacílio, em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, transformou a insegurança dos estudantes em um momento de aprendizado prático (Arquivo pessoal)

A professora de Língua Portuguesa Mariana Moura provou que não existe idade quando o assunto é democracia. Atuando no segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal Santo Otacílio, localizada em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, a educadora propôs uma atividade prática que simulou uma votação com urna eletrônica.

Mariana conta que a ideia surgiu após perceber o receio dos estudantes com a aproximação do dia da eleição. "A proposta pedagógica nasceu a partir das preocupações relatadas pelos próprios alunos, que não sabiam exatamente como votar ou se conseguiriam usar a urna. Fui escutando essas inquietações e pensei: 'como professora, o que posso trabalhar em sala de aula para ajudá-los?'", questionou.

A educadora explicou que, antes de chegar à etapa da urna eletrônica, trabalhou conteúdos teóricos sobre o processo eleitoral. "Levei atividades impressas, trabalhei no quadro e fiz perguntas orais. Também criei 'santinhos' personalizados para todos os alunos da turma", comentou.

Simulação prática

O passo seguinte foi desenvolver a experiência prática com o equipamento fictício. "Baixei um aplicativo de simulação e cadastrei todos os candidatos fictícios — que eram os próprios alunos da EJA. Chamei os grupos e mostrei o passo a passo de como votar. Quando viram na prática, a reação foi de pura alegria e alívio", relatou Mariana.

A educadora ressalta que a iniciativa marcou profundamente tanto os estudantes quanto sua trajetória no ensino. "Essa simulação das eleições foi uma das práticas mais bonitas que já realizei em sala de aula. Sou muito grata pelo reconhecimento, pois foi uma ação simples, mas extremamente necessária", concluiu.