Eleições 2026: baixe a cola eleitoral para organizar seu voto

Uso do papel com os números dos candidatos é incentivado pela Justiça Eleitoral, já que levar o celular para a cabine de votação é proibido

Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026 (Fernando Frazão/Agência Brasil© )

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 ocorre no dia 4 de outubro. Com a proximidade do pleito, muitos eleitores têm dúvidas sobre o uso da chamada "cola eleitoral", uma anotação em papel recomendada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para agilizar a votação e evitar equívocos.

O órgão disponibiliza um modelo oficial de cola eleitoral que pode ser baixado, impresso e preenchido previamente em casa.

Baixe modelo de cola eleitoral:

Modelo de cola eleitoral disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (crédito: Divulgação/TSE)

Vale lembrar que o uso do modelo impresso pelo TRE-PE não é obrigatório: o eleitor pode levar qualquer anotação manuscrita ou impressa em papel comum com os números de suas candidatas e candidatos escolhidos.

Relembre a ordem oficial da votação na urna

O ponto crucial no dia da eleição é registrar os números na mesma sequência em que os cargos aparecerão na tela da urna eletrônica:

Deputada ou Deputado Federal (4 dígitos) Deputada ou Deputado Estadual (5 dígitos) Senadora ou Senador - 1ª vaga (3 dígitos) Senadora ou Senador - 2ª vaga (3 dígitos) Governadora ou Governador (2 dígitos) Presidente ou Presidenta da República (2 dígitos)

Proibição de equipamentos eletrônicos na cabine

Conforme estabelece o artigo 91-A da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), é terminantemente proibido entrar na cabine de votação portando aparelhos celulares, máquinas fotográficas, filmadoras, relógios inteligentes ou qualquer equipamento capaz de registrar o voto ou comprometer o sigilo do sufrágio.

Antes de se dirigir à urna eletrônica, o eleitor deverá desligar e entregar o seu telefone celular aos mesários da mesa receptora. O aparelho será devolvido logo após a conclusão da votação.