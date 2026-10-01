Plataforma que auxilia na busca por pessoas idosas desaparecidas é lançada no Recife

Novo programa da Prefeitura, lançado na abertura do Mês da Pessoa Idosa, permite que cadastramento de pessoas 60+ auxilie na busca por desaparecidos e acesso imediato das forças de segurança

Nova plataforma já pode ser utilizada no aplicativo Conecta Recife (Foto: Sandy James/Diario de Pernambuco)

A plataforma Alerta 60+, ferramenta disponibilizada no aplicativo Conecta Recife, foi lançada nesta quinta-feira pela Prefeitura do Recife. A ferramenta permite o cadastro prévio de pessoas com 60 anos ou mais, para que, em caso de desaparecimento, as informações cadastradas possam contribuir para uma localização mais rápida dessas pessoas.

A principal função da plataforma é antecipar o registro de informações essenciais. Ao realizar o cadastro, a própria pessoa idosa ou seus familiares podem inserir dados como características físicas, condições de saúde, foto atualizada e contatos de emergência que ficam armazenados no sistema.

No caso de um desaparecimento, esse histórico registrado possibilita que as equipes de busca e as forças de segurança tenham acesso imediato a um perfil detalhado, agilizando a emissão de alertas e as diligências necessárias.

O prefeito do Recife, Victor Marques, afirma que é uma ação muito importante promovida pela Prefeitura. "Em caso de desaparecimento, será possível emitir um alerta para os usuários que estiverem no entorno do local onde essa pessoa foi vista pela última vez, ampliando a rede de apoio e facilitando as buscas. É uma ação muito importante, que já está disponível no Conecta Recife, onde é possível fazer o cadastro e acompanhar todas as atualizações", comentou.

O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, reforça que é "uma ferramenta que amplia a proteção, especialmente de pessoas que podem estar mais vulneráveis a situações de desorientação, como aquelas que convivem com algum tipo de demência".

Como o serviço funciona?

O Alerta 60+ usa tecnologia para acelerar a localização de idosos com paradeiro desconhecido por meio de cadastro preventivo, inteligência de dados, engenharia de software, geolocalização e notificações em tempo real. Feito o cadastro prévio, o responsável pode ativar uma ocorrência imediatamente.

O sistema identifica o último local conhecido e envia alertas por push a usuários próximos, criando uma rede colaborativa de busca. O histórico das ocorrências ainda gera dados e indicadores de gestão, permitindo acompanhar os casos, identificar recorrências e apoiar a atuação das autoridades.

O presidente da Emprel, Jorge Vieira, empresa municipal responsável pelo desenvolvimento da funcionalidade, destaca a forma como o sistema atua na solução do desaparecimento. "A solução aplica mecanismos de controle de acesso e proteção de dados, exibindo publicamente apenas as informações essenciais para a identificação, enquanto dados sensíveis permanecem restritos", enfatiza.