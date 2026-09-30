O desligamento das lombadas eletrônicas ocorre entre este sábado (3) e a segunda-feira (5), durante o fim de semana de Eleições 2026

Lombadas eletrônicas da BR-232 serão desligadas durante fim de semana das eleições (Foto: Ascom/DER)

As lombadas eletrônicas da BR-232, entre Recife e Caruaru, serão desligadas temporariamente durante o fim de semana das Eleições 2026. A medida começa às 5h do sábado (3) e segue até as 5h da segunda-feira (5).

O trecho incluído na operação vai até o entroncamento com a BR-104. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a mudança faz parte de uma ação especial para o período de maior circulação de veículos na rodovia.

Painéis de Mensagens Variáveis também serão instalados ao longo do percurso para orientar os motoristas sobre segurança e trânsito.

Apesar do desligamento dos equipamentos, os limites de velocidade permanecem os mesmos. O DER-PE orienta os condutores a seguir a sinalização e adequar a velocidade às condições da rodovia.

A operação foi planejada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

