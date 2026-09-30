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Raphinha é cortado da seleção brasileira por edema muscular

Autor de um gol de pênalti no primeiro tempo do amistoso com Austrália, nesta terça (29), o atacante Raphinha foi substituído no intervalo por sentir um desconforto. Após exame de imagem foi constatado um edema muscular no jogador do Barcelona

AFP

Publicado: 30/09/2026 às 07:26

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Raphinha, atacante da seleção brasileira/PATRICK HAMILTON/AFP

Raphinha, atacante da seleção brasileira (PATRICK HAMILTON/AFP)

O atacante Raphinha foi cortado da seleção brasileira após sofrer um edema muscular na parte posterior da coxa direita e está fora do amistoso de sábado contra a Índia, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador do Barcelona, de 29 anos, foi titular na terça-feira (29) na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane, no segundo amistoso da Seleção na Data Fifa.

O atacante marcou de pênalti, aos 45 minutos, o segundo gol do Brasil na partida de terça-feira, mas foi substituído no intervalo por Endrick após sentir um desconforto na coxa direita.

O jogador passou por exame de imagem que confirmou a lesão e, "por precaução e visando sua pronta recuperação, o departamento médico decidiu liberá-lo da convocação", explicou a CBF.

Nenhum jogador será convocado para substituí-lo no amistoso de sábado contra a Índia, em Calcutá.

Antes da vitória de terça-feira, o Brasil empatou com a Austrália em 1-1 em seu primeiro jogo da Data Fifa, disputado em Townsville.

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