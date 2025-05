Eleição em Goiana: SDS reforça esquema de segurança com PM, Civil e bombeiros

Secretaria de Defesa Social informou que vai contar com 370 postos de trabalho, entre esta sexta (2) e domingo (4)

Polícia reforça ações nas eleições de Goiana/Foto: Arquivo

Começa nesta sexta (2) uma operação da Secretaria de Defesa Social (SDS) para a eleição suplementar que vai definir os novos prefeito e vice-prefeito de Goiana, na Zona da Mata Norte.

A SDS informou que vai contar com 370 postos de trabalho dos profissionais das polícias Militar e Civil, além de bombeiros.





Também vão atuar profissionais do setor da Inteligência e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Além do efetivo ordinário e lançamentos extras das Operativas, inclusive reforço das Diretorias Integradas Especializadas (DIRESP) das polícias Civil e Militar, serão empregados drones e aeronaves do GTA, que farão sobrevoos na região, em apoio ao trabalho realizado pelas forças terrestres.





A SDS promete marcar presença nos locais de votação e de apuração, bem como nos cartórios eleitorais e nas vias públicas.

A operação atuará em 37 setores de votação, distribuídos pela sede de Goiana (24) e seus distritos, Tejucupapo (8) e Ponta de Pedras (5), garantindo a segurança em todas as escolas, faculdades e demais locais designados para a escolha dos representantes municipais.

As forças de segurança vão contar também com o apoio da Polícia Federal (PF), que vai atuar na missão de cumprir com o papel de Polícia Judiciária diante de crimes eleitorais, bem como realizar o trabalho ostensivo.





"Nosso papel é garantir a segurança do pleito, por isso realizamos todo um planejamento operacional específico e com antecedência, para assegurar que a eleição suplementar transcorra de forma ordeira e pacífica, garantindo que a população de Goiana pratique o exercício da democracia com tranquilidade, e que seja respeitada a legislação eleitoral vigente", afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.





O maior contingente será da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), com o lançamento de 300 jornadas extras.

O efetivo da PM a ser empregado na eleição deste domingo será distribuído em todos os locais de votação, incluindo o policiamento no cartório eleitoral e Ministério Público; policiamento de apoio e patrulhamento preventivo; apoio ao juiz eleitoral e na festa da vitória, além da escolta e distribuição das urnas.

A Polícia Civil, por sua vez, vai dispor de equipe de plantão no Complexo Policial de Goiana para lavratura de procedimentos policiais, bem como de equipe volante em rondas ostensivas nas ruas de Goiana. Já o Corpo de Bombeiros contará com apoio de ambulância e ponto base da viatura na sede da Seção de Bombeiros de Goiana.





"Essa operação é resultado de um planejamento cuidadoso, feito em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, garantindo que a população de Goiana possa contar com segurança, paz e respeito à democracia", pontuou o gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, tenente-coronel Valdemio Gondim.