Itália reage e goleia Turquia na 1ª vitória desde o retorno de Mancini

Três dias depois da derrota para a Bélgica em Roma (2 a 0), na estreia, a 'Azzurra' desencantou e dominou amplamente a Turquia, vencendo por 4 a 1

Jogadores da Itália comemoram vitória da seleção (OZAN KOSE/AFP)

Roberto Mancini conquistou sua primeira vitória desde o retorno ao comando da seleção da Itália com uma goleada sobre a Turquia por 4 a 1 nesta segunda-feira (28), pela 2ª rodada da Liga das Nações da Uefa.

Três dias depois da derrota para a Bélgica em Roma (2 a 0), na estreia, a 'Azzurra' desencantou e dominou amplamente no duelo disputado na cidade turca de Bursa, que ficou praticamente decidido antes do intervalo com os gols de Alessandro Bastoni (9'), Davide Frattesi (22') e Michael Kayode (27').

No segundo tempo, Baris Alper Yilmaz (47') descontou para a Turquia, mas pouco depois Francesco Pio Esposito (50') selou a goleada italiana.

"Todos os jogadores fizeram uma excelente partida hoje. Foi um jogo difícil e encaramos da maneira certa, bem adiantados em campo e jogando com agressividade", comemorou Mancini após a vitória.

Com o resultado, a Itália soma seus três primeiros pontos no Grupo A1, liderado pela França (6 pontos), que no outro jogo da 2ª rodada venceu por 1 a 0 a Bélgica.

A Turquia, derrotada na estreia em casa pela seleção francesa (1 a 0), segue sem pontuar e ocupa a lanterna da chave.

Início fulminante

A Itália renasceu das cinzas criando uma série oportunidades logo no início da partida.

O primeiro gol saiu quando Bastoni aproveitou sobra de bola área após cobrança de escanteio e bateu de perna esquerda para superar o goleiro Altay Bayindir.

Minutos depois, Bayindir deu rebote em finalização de Kayode e Frattesi só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O terceiro saiu dos pés do próprio Kayode, que bateu rasteiro após receber assistência de Francesco Pio Esposito.

A Turquia esboçou uma reação no início do segundo tempo com o gol de Baris Alper Yilmaz, mas Esposito jogou um balde de água fria nos donos da casa ao marcar o quarto dos italianos de cabeça após um chute na trave de Sandro Tonali.

Mancini, que em meados de 2023 havia deixado abruptamente o comando da Itália para assumir a seleção da Arábia Saudita, comemora a primeira vitória desta segunda passagem.

Revanche marcada

No entanto, ainda há muito trabalho a fazer para que os torcedores italianos superem o trauma da derrota para a Bósnia na repescagem europeia, em março, que deixou a 'Azzurra' de for a da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.

Historicamente, a Turquia tem sido a vítima favorita da Itália, que nunca perdeu o confronto e agora ostenta um retrospecto de dez vitórias e quatro empates.

Italianos e turcos voltarão a se enfrentar na segunda-feira que vem, dessa vez em Bolonha.

Antes, na sexta-feira, a seleção italiana tem um compromisso difícil em casa contra a França de Zinedine Zidane, enquanto a Turquia visitará no mesmo dia a Bélgica.