Vendas de imóveis crescem em Pernambuco em meio ao cenário de queda da Selic

Redução acompanha o aumento de unidades lançadas no mercado imobiliário (Divulgação )

As reduções consecutivas da taxa de juros Selic permitiram condições favoráveis para o mercado imobiliário em Pernambuco. Em paralelo à trajetória de queda dos juros básicos da economia, o estado passou de 963 novos imóveis vendidos em junho para 1.032 em julho e alcançou 1.543 em agosto, o equivalente a 60,2% entre o primeiro e o último mês do período. Os dados são do Índice de Velocidade de Vendas de Imóveis Novos (IVV), elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) em parceria com a BCB Inteligência.

Em agosto, o IVV atingiu 8,6% em Pernambuco, avanço de 2,6 pontos percentuais em relação ao mês de julho. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) movimentou R$ 905,76 milhões no estado, crescimento mensal de 47,4%.

O resultado também acompanha o aumento de lançamentos. Foram colocadas no mercado 991 novas unidades em agosto, alta de 72% frente a julho. A oferta disponível chegou a 18.132 imóveis. O levantamento reuniu informações de 493 empreendimentos,157 construtoras e 12 municípios pernambucanos pesquisados.

Desde março, quando a Selic caiu para 14,75% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu gradualmente a taxa básica de juros, que estava em 15% ao ano no início de 2026. Em abril, a taxa foi para 14,50%, passando para 14,25% em junho e 14% em agosto. Em setembro, o ciclo de redução continuou, chegando a 13,75% ao ano.

Desde março, a Selic já caiu 1,25 ponto porcentual, quando o Banco Central começou um ciclo de calibração da política monetária após as incertezas geradas pelos os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos e os preços de commodities.

Sobre o índice

Criado pela FIEPE em 1995, o IVV acompanha o desempenho do mercado imobiliário. A parceria com a BCB Inteligência busca ampliar as metodologias do índice, além de aumentar o nível de detalhamento e a adoção de Business Intelligence (BI) interativo, que permite uma análise mais dinâmica e estratégica do setor.

