PM apreende metralhadora calibre .45 após troca de tiros em Olinda

Arma e outros materiais foram abandonados por três suspeitos que fugiram após atirarem contra policiais na comunidade Ilha do Rato, em Jardim Atlântico

O 1º BPM apreendeu uma metralhadora calibre .45 e outros materiais de armamento (Foto: Divulgação/PCPE)

Durante uma ação na noite desta quinta-feira (24), policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) apreenderam uma metralhadora calibre .45 e outros materiais de armamento após uma ocorrência de disparos de arma de fogo contra policiais na comunidade Ilha do Rato, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.

O efetivo recebeu informações de que quatro indivíduos teriam se deslocado para a localidade com a intenção de cometer um homicídio. As equipes seguiram até a comunidade e, ao chegarem, visualizaram três suspeitos, que efetuaram disparos contra os policiais.

Durante a reação do efetivo, o grupo fugiu pulando o muro que dá acesso a um condomínio. Na fuga, os três homens abandonaram uma metralhadora calibre .45, dois carregadores para a arma, dois carregadores de pistola calibre .40 e cinco munições calibre .45.

O material foi encaminhado à Delegacia de Plantão do Varadouro, onde foram adotadas as providências cabíveis.