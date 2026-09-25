Apac prevê chuva fraca nesta sexta-feira (25) e no fim de semana em Pernambuco

RMR deve ter chuva rápida e fraca nas primeiras horas da manhã, com temperaturas entre 22°C e 31°C; Mata Sul pode registrar chuva moderada no domingo (27)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê possibilidade de chuva fraca nesta sexta-feira (25) e durante o fim de semana em diferentes regiões de Pernambuco.

Nesta sexta-feira (25), a Região Metropolitana do Recife (RMR) terá chuva rápida e de intensidade fraca, principalmente nas primeiras horas da manhã. A temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 22°C.

De acordo com a previsão, a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 90%, com ventos de sudeste de intensidade fraca a moderada. O céu deve ficar parcialmente nublado ao longo do dia.

Na Mata Norte, a previsão é semelhante, com máxima de 31°C e mínima de 21°C, além de chuva rápida e fraca durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. Na Mata Sul, os termômetros podem marcar entre 18°C e 30°C, também com possibilidade de chuva rápida e fraca no mesmo período.

Fim de semana terá chuva moderada na Mata Sul no domingo

No sábado (26), a previsão indica possibilidade de chuva fraca na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e em Fernando de Noronha. Não há previsão de chuva para o Agreste e os sertões.

Já no domingo (27), a Mata Sul pode registrar chuva moderada. A previsão também aponta possibilidade de chuva fraca na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Agreste e em Fernando de Noronha. O Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco devem permanecer sem chuva.