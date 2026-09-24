Parte da Linha Centro do Metrô volta a operar na tarde desta quinta-feira (24)

A Linha Centro retomou a operação em via singela, entre as estações Werneck e Coqueiral. O tempo de espera entre os trens deve aumentar

Estação do Metro (Mauricio Ferry/ DP Foto)

Parte da Linha Centro da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife retomou a operação. No ínicio da tarde desta quinta-feira (24), o serviço voltou em via singela, entre as estações Werneck e Coqueiral, quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos. O tempo de espera entre os trens deve aumentar.

De acordo com a Companhia a operação deverá continuar até o final do dia de hoje (24), devido à complexidade do serviço. "As equipes de manutenção voltarão a atuar durante a madrugada para a resolução do problema, a fim de que o sistema retome a operação normalmente na sexta-feira (25), às 5h.



A estação Centro do metrô está fechada desde o início da manhã desta quinta-feira (24) após uma árvore cair e atingir a rede metroviária. O incidente provocou a interrupção da operação.



Ao todo, 19 estações estão fechadas devido à ocorrência. Equipes trabalham para liberar a área e restabelecer a circulação dos trens.

Enquanto o serviço não é normalizado, os passageiros que dependem do metrô devem buscar alternativas de transporte.

Para atender os passageiros afetados pela interrupção do metrô, o Consórcio Grande Recife ativou três linhas emergenciais:

* 238: TI Jaboatão / TI Barro;

* 858: TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro;

* 2481: TI Camaragibe / TI TIP.

Também haverá reforço em duas linhas:

* 200: TI Jaboatão (Parador);

* 2450: TI Camaragibe (Centro).