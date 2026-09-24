Olinda terá interdição viária na região da Praça Pedro Jorge, em Jardim Atlântico, a partir desta quinta-feira (24)

Bloqueio ocorre na via marginal, no sentido Sul, e será necessário para execução de serviços da Compesa. A estimativa é que a obra dure cerca de 20 dias

Motoristas devem utilizar rotas alternativas (Foto: Divulgação/PMO)

A partir desta quinta-feira (24), a Prefeitura de Olinda interditará na sua totalidade a via marginal, no sentido Sul, nas proximidades da Praça Pedro Jorge, em Jardim Atlântico.

O bloqueio será para a execução de serviços da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) no local. Segundo a instituição, o serviço durará cerca de 20 dias.

Durante o período de interdição, os condutores deverão seguir as seguintes orientações:

Acesso a Jardim Atlântico: utilizar a ponte da Rua Aluísio de Azevedo;

Saída de Jardim Atlântico: utilizar a ponte da Avenida Fagundes Varela;

Circulação interna: a Rua Olímpio Magalhães permanecerá como alternativa para garantir a mobilidade dentro do bairro.

De acordo com a gestão municipal, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização implantada e programem os deslocamentos com antecedência, contribuindo para a segurança e a fluidez do trânsito durante a intervenção.

A interdição contará com sinalização e dispositivos auxiliares para orientar a circulação dos veículos.