Delegacia de Canhotinho é fechada por conta de risco de desabamento, diz Sindicato dos Policiais

Por conta do fechamento da unidade, a Delegacia de Canhotinho foi transferida para o município de Angelim, também no Agreste de Pernambuco

Em vídeo divulgado nas redes sociais no dia 22 de janeiro, o Sinpol-PE já alertava para os problemas na Delegacia de Canhotinho (Foto: Reprodução / Cortesia)

A Delegacia de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, foi fechada nesta quarta-feira (23) e transferida temporariamente para a cidade vizinha de Angelim, também no Agreste do estado, cerca de 12 quilômetros de distância. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-PE), o fechamento ocorreu devido ao risco de desabamento da casa em que a unidade funcionava.

Em imagens recebidas pelo Diario de Pernambuco, é possível ver avisos no portão da unidade informando que a delegacia está funcionando no mesmo prédio da Delegacia de Angelim.

Nos informativo, no entanto, não foi explicado o motivo do fechamento, muito menos quanto tempo o local estará fechado.

Em vídeo divulgado nas redes sociais no dia 22 de janeiro, o Sinpol-PE já alertava para os problemas na Delegacia de Canhotinho, que funcionava em uma casa alugada.

Nas imagens, é possível ver diversos veículos apreendidos ao longo do terreno da unidade, sistema de esgoto estourado e problemas estruturais, como buracos nas paredes e infiltrações no teto.

Na mesma denúncia, o Sindicato afirmou que a unidade não contava com alojamento feminino para as policiais.

O que diz a Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco informa que a Delegacia de Canhotinho está funcionando provisoriamente no município de Angelim, devido às obras de requalificação de uma nova sede, situada no que foi a Casa do Juiz no passado, no Centro da cidade. A conclusão da nova sede deve acontecer em até 15 dias e, após a adoção dos procedimentos necessários, as atividades da Delegacia de Canhotinho serão retomadas no município, em uma estrutura adequada às necessidades dos policiais civis e da população.

De acordo com a pasta, a iniciativa integra um trabalho permanente do Governo do Estado para a melhoria e modernização da estrutura da Polícia Civil de Pernambuco, com investimentos voltados à garantia de melhores condições de trabalho para os policiais civis e de espaços mais adequados, seguros e acolhedores para o atendimento à população.

"Destaca-se que diversas unidades policiais já foram requalificadas este ano, a exemplo das delegacias de Nazaré da Mata, Aliança, Ibura, Jordão, Belo Jardim, Barreiros, Moreno, das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher (DEAMs) do Cabo de Santo Agostinho e de Surubim. Outras unidades também estão com obras em andamento para a melhoria de suas instalações".

A Polídcia Civil pontua que além das requalificações, estão sendo investidos R$ 38,9 milhões na construção de 25 novas delegacias da Polícia Civil, em 21 municípios, contemplando todas as regiões de Pernambuco. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), estão previstas unidades em Recife, Abreu e Lima, Araçoiaba e Moreno; na Zona da Mata, em Amaraji, Carpina, Ribeirão, São José da Coroa Grande e Vitória de Santo Antão; no Agreste, em Bezerros, Bonito, Calçado, Casinhas, Panelas, Riacho das Almas, Surubim e Venturosa; e, no Sertão, em Exu, Ibimirim, Iguaraci e São José do Egito. Em Vitória de Santo Antão, serão construídas cinco delegacias, que formarão um Complexo da Polícia Civil, ampliando e qualificando a estrutura disponível para as atividades policiais no município.



