Pernambuco prevê R$ 38,9 milhões para construção de 25 delegacias

Unidades serão distribuídas em 21 municípios; parte das obras já está em andamento e outras em fase de licitação

Pernambuco deve receber novas delegacias em diferentes regiões (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

Pernambuco deve receber 25 delegacias da Polícia Civil distribupidas em 21 municípios, anunciou o governo do estado nesta quinta-feira (16). As unidades estão distribuídas em diferentes regiões, incluindo a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Na RMR, estão previstas delegacias no Recife, Abreu e Lima, Araçoiaba e Moreno. Na Zona da Mata, os municípios contemplados são Amaraji, Carpina, Ribeirão, São José da Coroa Grande e Vitória de Santo Antão, este último contará com cinco unidades que formarão um complexo da Polícia Civil. No Agreste, haverá novas delegacias em Bezerros, Bonito, Calçado, Casinhas, Panelas, Riacho das Almas, Surubim e Venturosa. Já no Sertão, os equipamentos serão construídos em Exu, Ibimirim, Iguaraci e São José do Egito.

No Recife, a delegacia será instalada no bairro da Macaxeira, na Zona Norte. A licitação para contratação da empresa responsável pela obra foi publicada no Diário Oficial em 9 de abril. Em Abreu e Lima, o processo licitatório foi concluído, com previsão de início das obras. As demais 23 unidades estão em fase de construção, segundo o governo.

Os projetos foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos com base em demandas da Polícia Civil. A delegacia prevista para o Recife terá 278 metros quadrados de área construída em um terreno de 430 metros quadrados. A estrutura inclui cela de custódia, salas de investigação e reconhecimento, cartório e uma sala destinada ao atendimento de mulheres vítimas de violência.

A execução das obras será acompanhada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo estimado para conclusão é de quatro meses a partir da emissão da ordem de serviço.

Além das obras, o governo informa que há previsão de reforço no efetivo das forças de segurança por meio de concursos públicos. A meta é alcançar 7 mil novos servidores até o fim de 2026, distribuídos entre as polícias Civil, Militar, Científica, Penal e o Corpo de Bombeiros. Desde 2023, mais de 3.700 profissionais já foram nomeados, de acordo com dados oficiais.