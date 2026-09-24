Três pessoas são assassinadas na Macaxeira, na Zona Norte do Recife

As vítimas foram alvejadas na madrugada desta quinta-feira (24), na Rua Ida, em frente à Igreja Santa Maria Mãe de Deus; uma delas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (24) (Foto: Reprodução/TV Globo)

Três pessoas foram assassinadas na manhã desta quinta-feira (24), no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. As vítimas são Girlan Renan da Silva, Marcos Pereira da Silva Junior e Melci Barbosa Otaviano. Este último foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações preliminares apontam que os três estariam bebendo momentos antes em um posto de combustível. Depois, eles teriam saído do local e foram alvejados na Rua Ida, em frente à Igreja Santa Maria Mãe de Deus, por volta das 4h40.

O Instituto de Criminalística (IC) realizou a perícia no local, e os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML). As investigações ficaram a cargo do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco.