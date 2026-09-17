Feira UFPE No Mercado reúne empresas com foco na empregabilidade de universitários

O evento acontece entre os dias 22 e 23 de setembro no Complexo de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco

Edição de 2026 tem cerca de 30 empresas participantes (Divulgação/UFPE no Mercado)

Com foco no recrutamento, seleção e empregabilidade, a feira UFPE no Mercado realiza mais uma edição entre os dias 22 e 23 de setembro. O evento, que acontece no Complexo de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cria a ponte entre empresas e estudantes que estão em busca de oportunidades na carreira.

Em edições anteriores, mais de 80 pessoas foram contratadas diretamente durante o evento, que também possibilita a contratação posterior através da criação de banco de dados de empresas parceiras da feira.

O estudante de Ciências Contábeis pela UFPE, Leandro Pereira de Andrade, de 21 anos, conheceu a UFPE no Mercado na edição de 2025 e conseguiu sua primeira experiência profissional como estagiário do setor de custos da Masterboi, uma das empresas que participam da feira.

"Eu visitei a feira quando estava no 2º período do curso, agora estou no 4º. Participei dos joguinhos no stand da empresa e me inscrevi no banco de dados que foi disponibilizado na feira. Poucos meses depois, o RH da Masterboi entrou em contato comigo. Fiz o processo seletivo e fui contratado", conta.



Na edição deste ano, a Masterboi volta a participar da UFPE no Mercado. A diretora de Cultura e Pessoas do Grupo, Hellen Teles, destaca que participar da feira permite apresentar aos jovens como essa cultura se traduz na prática. “Queremos mostrar nossa cultura por meio de histórias reais de pessoas que se desenvolveram e construíram suas carreiras conosco”, afirma.

A edição de 2026 contará com cerca de 30 empresas, entre elas, Stellantis, Serur Advogados, M. Dias Branco, Americanas, Prio, Magnum Tires, Visagio, Bain & Company, Rio Ave, Ferreira Costa, Moura Dubeux, EY, Masterboi, Axia, Deloitte, Porto Digital e empresas associadas, Sebrae, Grupo Moura, IEL, Red Bull.

A expectativa é que mais de 7 mil pessoas visitem o evento, que acontece das 8h30 às 21h, nos dois dias. A programação inclui pautas e conteúdos fornecidos pelas empresas presentes. As inscrições já estão disponíveis e devem ser realizadas através do endereço eletrônico: https://linktr.ee/ufpenomercado26



