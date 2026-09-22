Mensagens apreendidas pela PF mostram Flávio Bolsonaro e pai de Neymar cobrando recursos de Vorcaro

Registros de fevereiro de 2025 indicam que o senador e Neymar da Silva Santos pressionavam o banqueiro por avanços em duas negociações distintas: o financiamento do filme "Dark Horse" e uma parceria comercial envolvendo o Santos e o atacante Neymar Jr.

Mensagens apreendidas pela PF mostram que Flávio Bolsonaro e Neymar Santos, pai do jogador Neymar Jr., cobravam a liberação de recursos negociados com Vorcaro (Reprodução/Instagram)

Mensagens apreendidas pela Polícia Federal (PF) na investigação sobre o Banco Master mostram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., cobravam a liberação de recursos negociados com o banqueiro Daniel Vorcaro. O material integra o relatório da PF sobre o caso e foi obtido por reportagem que teve acesso ao documento.

Segundo a apuração, o registro aparece em uma troca de mensagens de 11 de fevereiro de 2025, na qual o publicitário Thiago Miranda, que atuava como intermediário entre Vorcaro e os interessados nas duas negociações, relata ao banqueiro estar sendo pressionado por ambos. Miranda escreveu que precisava de ajuda para resolver pendências ligadas ao filme e ao Santos, e completou: "Flavio B e Neypai estão me cobrando." Vorcaro respondeu chamando o publicitário para conversar.

Duas negociações em paralelo

De acordo com as mensagens, Miranda intermediava, naquele período, duas frentes distintas junto a Vorcaro. A primeira envolvia o financiamento do filme "Dark Horse", produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL) que já havia recebido recursos do banqueiro - caso que motivou, meses depois, a revelação de cobranças de Flávio Bolsonaro ao banqueiro por pagamentos à produção, em mensagens tornadas públicas em maio deste ano, com repasses que somaram R$ 61 milhões.

A segunda negociação dizia respeito a uma possível parceria comercial entre o Banco Master, o Santos Futebol Clube e o atacante Neymar Jr. Segundo a apuração, em 1º de fevereiro de 2025, Miranda já havia procurado Vorcaro para tratar de uma demanda relacionada ao jogador, mencionando ter se encontrado com Flávio Bolsonaro no dia anterior. Dias depois, em 3 de fevereiro, o publicitário informou estar organizando um encontro entre Vorcaro e o pai de Neymar, com possibilidade de participação do próprio atacante, dependendo do horário em que deixasse o centro de treinamento do clube.

Em 5 de fevereiro, cartas de intenção relacionadas ao Santos e a Neymar foram enviadas a Vorcaro; um dos documentos previa uma proposta de R$ 15 milhões pelo uso da marca do banco em três espaços do uniforme do clube. No dia seguinte, Miranda voltou a tratar do assunto, informando que o pai do jogador queria levá-lo para uma conversa pessoal com o banqueiro, deixando os detalhes de valores para tratativa presencial.

