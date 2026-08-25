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MIMO 2026 anuncia programação gratuita com shows de Nação Zumbi e orquestra, Baiana System e mais

Entre 25 e 27 de setembro, o festival MIMO volta ao Sítio Histórico de Olinda pelo segundo ano consecutivo com programação gratuita de shows, cinema, e ações formativa. Confira a grade completa

André Guerra

Publicado: 25/08/2026 às 13:12

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Nação Zumbi Sinfônica é uma das atrações mais aguardadas do festival /Divulgação

Nação Zumbi Sinfônica é uma das atrações mais aguardadas do festival (Divulgação)

Dando sequência à edição histórica de retorno que marcou o ano passado, o MIMO prepara a sua 17ª edição para ocupar espaços consagrados do Sítio Histórico de Olinda ente os dias 25 e 27 de setembro. Reunindo mais de 40 atrações gratuitas, de concertos e DJ Sets a programas educativos, o evento terá como destaque a presença de BaianaSystem já no dia de abertura, além da rapper portuguesa Capicua.

Entre as atrações internacionais, estão nomes como o histórico Tinariwen, direto do deserto do Saara, e o reggae de Tiken Jah Fakoly, da Costa do Marfim.

Para fechar com chave de ouro, a Nação Zumbi se apresenta no domingo, 37 de setembro, ao lado de uma orquestra sinfônica, com show em homenagem aos 30 anos do disco "Afrociberdelia". O concerto conta com arranjos do pernambucano Mateus Alves e regência de Henrique Albino.

O festival amplia ainda a sua programação com uma lista de exibições de 15 filmes voltados para a temática musical.

Confira a programação completa de todas as atividades previstas para o 17º MIMO. 

25 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

SHOWS

IGREJA DO CARMO
18h00 – GABRIELE LEITE

MOSTEIRO DE SÃO BENTO
19h30 – CIDA MOREIRA

PRAÇA DO CARMO
20h30 – SAMBA DE COCO RAÍZES DE ARCOVERDE
22h00 – CAPICUA
00h00 – BAIANASYSTEM

PROGRAMA EDUCATIVO

CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA
11h00 às 12h30 – ROMERO MEDEIROS

O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação
CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

11h00 às 12h30 – LAIS DE ASSIS
Sotaque da Viola Nordestina: Caminhos, Linguagens e Reinvenções
15h00 às 16h30 – JOÃO GASPAR
Ideias e Criatividade: Como Organizar sua Prática na Guitarra
15h00 às 16h30 – FERRO GAITA
Da Gaita ao Funaná: Ritmo, Tradição e Identidade Cabo-Verdiana
CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA
15h00 às 16h30 – CESAR MICHELIS
A Flauta no Frevo

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
18h às 19h50

"Discoterra"
Direção: Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles
30 min | 2025 | Documentário | BA

"Douvina"
Direção: Marcio Câmara
80 min | 2025 | Documentário | CE
20h às 21h41

"Bregueragem"
Direção: Daniel Arcades
17 min | 2026 | Documentário | BA

"Vou Tirar Você Deste Lugar"
Direção: Dandara Ferreira
84 min | 2025 | Documentário | SP

 

26 DE SETEMBRO – SÁBADO

SHOWS

IGREJA DE SÃO PEDRO

17h00 – JOÃO GASPAR
MOSTEIRO DE SÃO BENTO

18h00 – CESAR MICHELIS & ROMERO MEDEIROS
PRAÇA DO CARMO

19h30 – ALICE CAYMMI
21h00 – FERRO GAITA
22h30 – TINARIWEN
00h20 – DJ REBORN

PROGRAMA EDUCATIVO

CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – GABRIELE LEITE
O Violão Brasileiro: Técnica, Interpretação e Identidade

CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – BIANCA GISMONTI E MANUEL DE OLIVEIRA
Diálogos Culturais Brasil–Ibéria

FÓRUM DE IDEIAS

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

11h00 às 12h00 – CAPICUA
Mulheres no Hip-Hop: Voz, Território e Identidade15h00 às 16h00 – CIDA MOREIRA
A Canção do Outro – Interpretação, Identidade e Reinvenção

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
16h30 às 17h46

"Uma Orquestra no Contrabaixo"
Direção: Sergio Sbragia
39 min | 2025 | Documentário | RJ

"Bárbara: A Força da Ancestralidade"
Direção: Edson Spitaletti e Sandro Cácio
15 min | 2025 | Documentário | SP

"Duque de Caxias: O Albergue do Rock"
Direção: Guilherme Zani
22 min | 2025 | Documentário | RJ
18h00 às 19h53

"Sagrado Compor"
Direção: Henrique Dantas e Marcelo Abreu
23 min | 2023 | Documentário | BA

"As Travessias de Letieres Leite"
Direção: Iris de Oliveira e Day Sena
90 min | 2025 | Documentário | BA
20h00 às 21h37

"Silêncio na Boiada"
Direção: Luiza Fernandes
20 min | 2025 | Documentário | SP-MA

"Hip Hop Caboclo"
Direção: João Nascimento
77 min | 2025 | Documentário | SP

 

27 DE SETEMBRO – DOMINGO

SHOWS

IGREJA DO AMPARO
17h00 – LAIS DE ASSIS

MOSTEIRO DE SÃO BENTO
18h30 – BIANCA GISMONTI & MANUEL DE OLIVEIRA

PRAÇA DO CARMO
20h00 – NAÇÃO ZUMBI SINFÔNICO – 30 ANOS DE AFROCIBERDELIA
Regência: Henrique Albino. Arranjos: Mateus Alves
22h00 – TIKEN JAH FAKOLY

FÓRUM DE IDEIAS
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
15h00 às 16h00 – IRIS DE OLIVEIRA, DAY SENA & MARILEIDE ALVES
As Travessias e a Música de Letieres Leite

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
16h30 às 17h46

"Elefante Encarnado"
Direção: Juliana Beltrão
30 min | 2025 | Documentário | PE

"O Carnaval é de Pelé"
Direção: Daniele Leite e Lucas Santos
20 min | 2025 | Documentário | PE

"Samba de Latada"
Direção: João Lucas Melo
26 min | 2022 | Documentário | PE
18h00 às 19h49

"Apocalipse Segundo Baby"
Direção: Rafael Saar
109 min | 2026 | Documentário | RJ

Veja também:

Festival MIMO , Nação Zumbi Sinfônico , Olinda , shows
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