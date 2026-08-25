MIMO 2026 anuncia programação gratuita com shows de Nação Zumbi e orquestra, Baiana System e mais

Entre 25 e 27 de setembro, o festival MIMO volta ao Sítio Histórico de Olinda pelo segundo ano consecutivo com programação gratuita de shows, cinema, e ações formativa. Confira a grade completa

Nação Zumbi Sinfônica é uma das atrações mais aguardadas do festival (Divulgação)

Dando sequência à edição histórica de retorno que marcou o ano passado, o MIMO prepara a sua 17ª edição para ocupar espaços consagrados do Sítio Histórico de Olinda ente os dias 25 e 27 de setembro. Reunindo mais de 40 atrações gratuitas, de concertos e DJ Sets a programas educativos, o evento terá como destaque a presença de BaianaSystem já no dia de abertura, além da rapper portuguesa Capicua.

Entre as atrações internacionais, estão nomes como o histórico Tinariwen, direto do deserto do Saara, e o reggae de Tiken Jah Fakoly, da Costa do Marfim.

Para fechar com chave de ouro, a Nação Zumbi se apresenta no domingo, 37 de setembro, ao lado de uma orquestra sinfônica, com show em homenagem aos 30 anos do disco "Afrociberdelia". O concerto conta com arranjos do pernambucano Mateus Alves e regência de Henrique Albino.

O festival amplia ainda a sua programação com uma lista de exibições de 15 filmes voltados para a temática musical.

Confira a programação completa de todas as atividades previstas para o 17º MIMO.

25 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

SHOWS

IGREJA DO CARMO

18h00 – GABRIELE LEITE

MOSTEIRO DE SÃO BENTO

19h30 – CIDA MOREIRA

PRAÇA DO CARMO

20h30 – SAMBA DE COCO RAÍZES DE ARCOVERDE

22h00 – CAPICUA

00h00 – BAIANASYSTEM

PROGRAMA EDUCATIVO

CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA

11h00 às 12h30 – ROMERO MEDEIROS

O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação

CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

11h00 às 12h30 – LAIS DE ASSIS

Sotaque da Viola Nordestina: Caminhos, Linguagens e Reinvenções

15h00 às 16h30 – JOÃO GASPAR

Ideias e Criatividade: Como Organizar sua Prática na Guitarra

15h00 às 16h30 – FERRO GAITA

Da Gaita ao Funaná: Ritmo, Tradição e Identidade Cabo-Verdiana

CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA

15h00 às 16h30 – CESAR MICHELIS

A Flauta no Frevo

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

18h às 19h50

"Discoterra"

Direção: Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles

30 min | 2025 | Documentário | BA

"Douvina"

Direção: Marcio Câmara

80 min | 2025 | Documentário | CE

20h às 21h41

"Bregueragem"

Direção: Daniel Arcades

17 min | 2026 | Documentário | BA

"Vou Tirar Você Deste Lugar"

Direção: Dandara Ferreira

84 min | 2025 | Documentário | SP

26 DE SETEMBRO – SÁBADO

SHOWS

IGREJA DE SÃO PEDRO

17h00 – JOÃO GASPAR

MOSTEIRO DE SÃO BENTO

18h00 – CESAR MICHELIS & ROMERO MEDEIROS

PRAÇA DO CARMO

19h30 – ALICE CAYMMI

21h00 – FERRO GAITA

22h30 – TINARIWEN

00h20 – DJ REBORN

PROGRAMA EDUCATIVO

CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

11h00 às 12h30 – GABRIELE LEITE

O Violão Brasileiro: Técnica, Interpretação e Identidade

CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA

11h00 às 12h30 – BIANCA GISMONTI E MANUEL DE OLIVEIRA

Diálogos Culturais Brasil–Ibéria

FÓRUM DE IDEIAS

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

11h00 às 12h00 – CAPICUA

Mulheres no Hip-Hop: Voz, Território e Identidade15h00 às 16h00 – CIDA MOREIRA

A Canção do Outro – Interpretação, Identidade e Reinvenção

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

16h30 às 17h46

"Uma Orquestra no Contrabaixo"

Direção: Sergio Sbragia

39 min | 2025 | Documentário | RJ

"Bárbara: A Força da Ancestralidade"

Direção: Edson Spitaletti e Sandro Cácio

15 min | 2025 | Documentário | SP

"Duque de Caxias: O Albergue do Rock"

Direção: Guilherme Zani

22 min | 2025 | Documentário | RJ

18h00 às 19h53

"Sagrado Compor"

Direção: Henrique Dantas e Marcelo Abreu

23 min | 2023 | Documentário | BA

"As Travessias de Letieres Leite"

Direção: Iris de Oliveira e Day Sena

90 min | 2025 | Documentário | BA

20h00 às 21h37

"Silêncio na Boiada"

Direção: Luiza Fernandes

20 min | 2025 | Documentário | SP-MA

"Hip Hop Caboclo"

Direção: João Nascimento

77 min | 2025 | Documentário | SP

27 DE SETEMBRO – DOMINGO

SHOWS

IGREJA DO AMPARO

17h00 – LAIS DE ASSIS

MOSTEIRO DE SÃO BENTO

18h30 – BIANCA GISMONTI & MANUEL DE OLIVEIRA

PRAÇA DO CARMO

20h00 – NAÇÃO ZUMBI SINFÔNICO – 30 ANOS DE AFROCIBERDELIA

Regência: Henrique Albino. Arranjos: Mateus Alves

22h00 – TIKEN JAH FAKOLY

FÓRUM DE IDEIAS

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

15h00 às 16h00 – IRIS DE OLIVEIRA, DAY SENA & MARILEIDE ALVES

As Travessias e a Música de Letieres Leite

FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA

TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ

16h30 às 17h46

"Elefante Encarnado"

Direção: Juliana Beltrão

30 min | 2025 | Documentário | PE

"O Carnaval é de Pelé"

Direção: Daniele Leite e Lucas Santos

20 min | 2025 | Documentário | PE

"Samba de Latada"

Direção: João Lucas Melo

26 min | 2022 | Documentário | PE

18h00 às 19h49

"Apocalipse Segundo Baby"

Direção: Rafael Saar

109 min | 2026 | Documentário | RJ