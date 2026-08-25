MIMO 2026 anuncia programação gratuita com shows de Nação Zumbi e orquestra, Baiana System e mais
Entre 25 e 27 de setembro, o festival MIMO volta ao Sítio Histórico de Olinda pelo segundo ano consecutivo com programação gratuita de shows, cinema, e ações formativa. Confira a grade completa
Publicado: 25/08/2026 às 13:12
Nação Zumbi Sinfônica é uma das atrações mais aguardadas do festival (Divulgação)
Dando sequência à edição histórica de retorno que marcou o ano passado, o MIMO prepara a sua 17ª edição para ocupar espaços consagrados do Sítio Histórico de Olinda ente os dias 25 e 27 de setembro. Reunindo mais de 40 atrações gratuitas, de concertos e DJ Sets a programas educativos, o evento terá como destaque a presença de BaianaSystem já no dia de abertura, além da rapper portuguesa Capicua.
Entre as atrações internacionais, estão nomes como o histórico Tinariwen, direto do deserto do Saara, e o reggae de Tiken Jah Fakoly, da Costa do Marfim.
Para fechar com chave de ouro, a Nação Zumbi se apresenta no domingo, 37 de setembro, ao lado de uma orquestra sinfônica, com show em homenagem aos 30 anos do disco "Afrociberdelia". O concerto conta com arranjos do pernambucano Mateus Alves e regência de Henrique Albino.
O festival amplia ainda a sua programação com uma lista de exibições de 15 filmes voltados para a temática musical.
Confira a programação completa de todas as atividades previstas para o 17º MIMO.
25 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA
SHOWS
IGREJA DO CARMO
18h00 – GABRIELE LEITE
MOSTEIRO DE SÃO BENTO
19h30 – CIDA MOREIRA
PRAÇA DO CARMO
20h30 – SAMBA DE COCO RAÍZES DE ARCOVERDE
22h00 – CAPICUA
00h00 – BAIANASYSTEM
PROGRAMA EDUCATIVO
CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA
11h00 às 12h30 – ROMERO MEDEIROS
O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação
CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – LAIS DE ASSIS
Sotaque da Viola Nordestina: Caminhos, Linguagens e Reinvenções
15h00 às 16h30 – JOÃO GASPAR
Ideias e Criatividade: Como Organizar sua Prática na Guitarra
15h00 às 16h30 – FERRO GAITA
Da Gaita ao Funaná: Ritmo, Tradição e Identidade Cabo-Verdiana
CEMO – CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA
15h00 às 16h30 – CESAR MICHELIS
A Flauta no Frevo
FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
18h às 19h50
"Discoterra"
Direção: Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles
30 min | 2025 | Documentário | BA
"Douvina"
Direção: Marcio Câmara
80 min | 2025 | Documentário | CE
20h às 21h41
"Bregueragem"
Direção: Daniel Arcades
17 min | 2026 | Documentário | BA
"Vou Tirar Você Deste Lugar"
Direção: Dandara Ferreira
84 min | 2025 | Documentário | SP
26 DE SETEMBRO – SÁBADO
SHOWS
IGREJA DE SÃO PEDRO
17h00 – JOÃO GASPAR
MOSTEIRO DE SÃO BENTO
18h00 – CESAR MICHELIS & ROMERO MEDEIROS
PRAÇA DO CARMO
19h30 – ALICE CAYMMI
21h00 – FERRO GAITA
22h30 – TINARIWEN
00h20 – DJ REBORN
PROGRAMA EDUCATIVO
CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – GABRIELE LEITE
O Violão Brasileiro: Técnica, Interpretação e Identidade
CPM – CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA
11h00 às 12h30 – BIANCA GISMONTI E MANUEL DE OLIVEIRA
Diálogos Culturais Brasil–Ibéria
FÓRUM DE IDEIAS
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
11h00 às 12h00 – CAPICUA
Mulheres no Hip-Hop: Voz, Território e Identidade15h00 às 16h00 – CIDA MOREIRA
A Canção do Outro – Interpretação, Identidade e Reinvenção
FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
16h30 às 17h46
"Uma Orquestra no Contrabaixo"
Direção: Sergio Sbragia
39 min | 2025 | Documentário | RJ
"Bárbara: A Força da Ancestralidade"
Direção: Edson Spitaletti e Sandro Cácio
15 min | 2025 | Documentário | SP
"Duque de Caxias: O Albergue do Rock"
Direção: Guilherme Zani
22 min | 2025 | Documentário | RJ
18h00 às 19h53
"Sagrado Compor"
Direção: Henrique Dantas e Marcelo Abreu
23 min | 2023 | Documentário | BA
"As Travessias de Letieres Leite"
Direção: Iris de Oliveira e Day Sena
90 min | 2025 | Documentário | BA
20h00 às 21h37
"Silêncio na Boiada"
Direção: Luiza Fernandes
20 min | 2025 | Documentário | SP-MA
"Hip Hop Caboclo"
Direção: João Nascimento
77 min | 2025 | Documentário | SP
27 DE SETEMBRO – DOMINGO
SHOWS
IGREJA DO AMPARO
17h00 – LAIS DE ASSIS
MOSTEIRO DE SÃO BENTO
18h30 – BIANCA GISMONTI & MANUEL DE OLIVEIRA
PRAÇA DO CARMO
20h00 – NAÇÃO ZUMBI SINFÔNICO – 30 ANOS DE AFROCIBERDELIA
Regência: Henrique Albino. Arranjos: Mateus Alves
22h00 – TIKEN JAH FAKOLY
FÓRUM DE IDEIAS
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
15h00 às 16h00 – IRIS DE OLIVEIRA, DAY SENA & MARILEIDE ALVES
As Travessias e a Música de Letieres Leite
FESTIVAL MIMO PETROBRAS DE CINEMA
TEATRO FERNANDO SANTA CRUZ
16h30 às 17h46
"Elefante Encarnado"
Direção: Juliana Beltrão
30 min | 2025 | Documentário | PE
"O Carnaval é de Pelé"
Direção: Daniele Leite e Lucas Santos
20 min | 2025 | Documentário | PE
"Samba de Latada"
Direção: João Lucas Melo
26 min | 2022 | Documentário | PE
18h00 às 19h49
"Apocalipse Segundo Baby"
Direção: Rafael Saar
109 min | 2026 | Documentário | RJ