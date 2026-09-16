Nordeste concentra quase metade das novas Unidades de Saúde planejadas para os impactos do El Niño
Estrutura permitirá atendimento ininterrupto à população mesmo em caso de falta de energia ou de água, situações mais prováveis durante eventos climáticos extremos como os previstos pelo El Niño
Publicado: 16/09/2026 às 19:32
As novas UBS são construídas em terrenos considerados seguros e contam com energia solar, geradores e reserva hídrica para até 72 horas (Divulgação/MS)
Das 2,2 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) resilientes entregues ou em construção no Brasil pelo Novo PAC Saúde, 968 (44%) estão no Nordeste, segundo o Ministério da Saúde. O programa integra a resposta do governo federal aos impactos do El Niño, fenômeno climático que deve atingir intensidade "muito forte" já em setembro, com janela crítica prevista entre outubro de 2026 e março de 2027.
Diferente de uma UBS convencional, as novas unidades são construídas em terrenos considerados seguros e contam com energia solar, geradores e reserva hídrica para até 72 horas. O objetivo é manter o atendimento à população mesmo em caso de falta de energia ou de água, situações mais prováveis durante eventos climáticos extremos como os previstos pelo El Niño.
Para o Nordeste, a expectativa do Ministério é de estiagem severa e calor extremo ao longo de todo o período crítico do fenômeno. Entre os riscos à saúde associados a esse cenário estão insegurança hídrica, aumento do risco de diarreia, doenças cardiorrespiratórias, insegurança alimentar, desnutrição e proliferação da dengue - situações em que a autonomia energética e hídrica das novas unidades passa a ser um diferencial direto na continuidade do atendimento.
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