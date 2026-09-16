Nordeste concentra quase metade das novas Unidades de Saúde planejadas para os impactos do El Niño

Estrutura permitirá atendimento ininterrupto à população mesmo em caso de falta de energia ou de água, situações mais prováveis durante eventos climáticos extremos como os previstos pelo El Niño

As novas UBS são construídas em terrenos considerados seguros e contam com energia solar, geradores e reserva hídrica para até 72 horas (Divulgação/MS)

Das 2,2 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) resilientes entregues ou em construção no Brasil pelo Novo PAC Saúde, 968 (44%) estão no Nordeste, segundo o Ministério da Saúde. O programa integra a resposta do governo federal aos impactos do El Niño, fenômeno climático que deve atingir intensidade "muito forte" já em setembro, com janela crítica prevista entre outubro de 2026 e março de 2027.

Diferente de uma UBS convencional, as novas unidades são construídas em terrenos considerados seguros e contam com energia solar, geradores e reserva hídrica para até 72 horas. O objetivo é manter o atendimento à população mesmo em caso de falta de energia ou de água, situações mais prováveis durante eventos climáticos extremos como os previstos pelo El Niño.

Para o Nordeste, a expectativa do Ministério é de estiagem severa e calor extremo ao longo de todo o período crítico do fenômeno. Entre os riscos à saúde associados a esse cenário estão insegurança hídrica, aumento do risco de diarreia, doenças cardiorrespiratórias, insegurança alimentar, desnutrição e proliferação da dengue - situações em que a autonomia energética e hídrica das novas unidades passa a ser um diferencial direto na continuidade do atendimento.

